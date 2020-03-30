Рынок нельзя открывать во время войны с РФ

Сегодня, 30 марта, в центре Киева Национальный Корпус провел акции протеста против принятия закона о распродаже украинской земли, который планируют протянуть через парламент «слуги народа».

Автоколонна представителей НК прибыла под стены парламента, где состоялись выступления спикеров партии, говорится на официальном сайте.

В руках участников акции – баннер с надписью: «Голосование за рынок земли вредит вашему здоровью».

Мы убеждены, что во время войны, экономического кризиса и эпидемии коронавирус открывать рынок земли в Украине – это преступление. Ведь в таком случае землю за бесценок скупят олигархи и международные корпорации.

Перед открытием рынка земли в стране должен быть проведен аудит всех земель, а земельная реформа должна решаться на всеукраинском референдуме. Мы также настаиваем на запрете продажи земли иностранцам и государственной поддержке малых и средних фермеров.

Призываем действующую власть остановить попытки протащить через парламент антиукраинские законы под прикрытием карантина и запретов на массовые мероприятия. Верховная Рада должна идти на карантин вместе со всей страной!