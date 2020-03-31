Голосование за законопроекты по распродаже земли и внесению изменений в госбюджет окончательно похоронили монобольшинство. Образовалась «новая «ширка»: СН ПЁС и Голос

Сегодня, глубокой ночью, согласно тысячелетней традиции мошенников и прочего «теневого мира», украинский парламент проголосовал за распродажу земель сельхоз.назначения. Не иначе как в «целях борьбы с коронавирусом», поскольку никаких иных причин организовывать внеочередное заседание Верховной Рады ради ночного голосования в период карантина, - нет!

Подсчет результатов явно свидетельствует о том, что примерно 1/5 фракции – против этого решения и без голосов «Партии Европейская Солидарность» и «Голос», законопроект о распродаже земли не был бы принят.

Такое дружное и общее единомыслие части «монокоалициантов» и «непримиримых оппозиционеров» говорит о том, что история повторяется и мы имеем новую «широкую коалицию» в составе «Слуг Народа», «ПЁСа» и «Голоса». Уверен, что многим не надо напоминать, чем, в свое время, закончилась прошлая «ширка», так что вопрос о перевыборах или досрочных парламентских выборах, вскоре опять встанет на повестке дня. Причем, на этот раз, у ОПЗЖ и Батькивщины, которые не голосовали за рынок земли, будет намного больше аргументов как для своих сторонников так и не определившихся, чем на прошлых выборах. Да и ВО «Свобода» получит неплохие стартовые условия для возврата в парламент.

При этом, народные депутаты не захотели поработать над правительственным предложением о внесении изменений в госбюджет для того, чтобы обеспечить Кабмин ресурсами именно для борьбы с эпидемией и последствиями экономического кризиса, вызванного карантинными мероприятиями.

Впрочем, это и не удивительно. В условиях фактического отсутствия единства внутри фракции «Слуги Народа» провал голосования по предложенным правительством Дениса Шмыгаля поправкам в бюджет – закономерен. Линий размежевания во фракции СН – предостаточно. Это и упомянутый выше «рынок земли» и новые «минские инициативы» к которым добавился еще и очередной «пленочный скандал», в котором фигурирует глава офиса Президента Андрея Ермака. Впрочем, кое-что полезное для обеспечения работы правительства нардепы все же сделали. Так, проголосован законопроект в поддержку социальных инициатив правительства, утверждены новые министры здравоохранения и финансов. Что же касается изменений в госбюджет, то премьер уже заявил, что в течение недели Кабмин планирует принять к рассмотрению все поправки депутатов и вынести в сессионный зал уже согласованный документ.

Кроме того, стоит отметить тот факт, что как ни старались депутаты уложиться с принятие закона о распродаже земли в регламент работы внеочередного пленарного заседания… ноь им это не удалось. Внеочередная сессия была назначена на 30 марта, а законопроект №2178-10 – принят в 00:42 уже 31го марта!

Таким образом, у оппозиции, да и не только у нее, поскольку есть механизм «конституционной жалобы», появилась законная возможность обжаловать принятие данного законопроекта (по процедурным мотивам нарушения Регламента ВРУ) в Конституционном Суде Украины. В итоге, народные избранники и вопрос не решили с распродажей надлежащим образом, и показали, что монобольшинства уже нет, и массу негатива на себя собрали, и продемонстрировали, что на угрозы, связанные с эпидемией коронавируса им наплевать, а вот на деньги от распродажи земли – совсем наоборот.

Интересно, а что им в действительности такого пообещали или заплатили, чтобы так демонстративно угробить политическую карьеру и навсегда повесить на себя «славу стяжателей и землепродавцев»? Ведь ни малейшего позитивного экономического эффекта от принятия закона о распродаже земли не будет, а вот негативов из-за неурегулированности практически 100% вопросов, связанных с продажей (от кадастра и до изменения целевого назначения земли) – будет масса. И эта масса сделает и так не сильно рабочий закон – еще более проблемным? Понимаю, что часть вопросов – риторическая, но… только часть.

Юрий Гаврилечко. Аналитик. Кандидат наук гос.управления