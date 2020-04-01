Экономический эксперт Юрий Атаманюк раскрыл неприятные подробности о новом министре финансов Сергее Марченко:

Друзья! Как и обещал, поделюсь кое-чем сокровенным. При этом, вы меня понимаете, так, чтоб не засветить источники.



И так. Дочь министра финансов Серёжи Марченко, Аврора, учится в лицее Гранд ( Жилянская 38). Стоимость обучения 15 тыс $/ год.



Будучи безработным последний год, он, в узком кругу таких же бывших чиновников времён Порошенко, говорил, что ищет любую работу, так как иначе не сможет оплачивать учёбу ребёнка.



Также, после назначения, говорил, в кругу своих друзей, что понимает свою некомпетентность, но прагматично надеется, что успеет «подлататься».



Кроме того, Серёжа озвучил какие задачи ему поставил Президент перед назначением:



1.- Подготовить бюджет, который устроит депутатов.



2.- Бюджет должен устраивать МВФ.



3.- Снять Нефедова и Верланова.



Когда Марченко приступил к выполнению своих обязанностей.,то столкнулся с картиной, что руководящий состав Минфина самоустранился ( кто уволился, кто на карантине), своей команды у него нет, опыта тоже нет. Работа в фонде Бендукидзе экспертом, конечно круто, но не достаточно чтоб быть успешным министром.



Человек в полной прострации. Готов увольняться.



По третьему указанию Президента, он столкнулся, что г-н Шмыгаль уже «снюхался» с Верлановым. Они же оба львовские. А Денис, понимая, что он тоже случайный человек на своей должности, не против подзаработать.



Вот такая х@@ня творится на нашем Олимпе! Не переключайтесь...