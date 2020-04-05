Экономический эксперт Юрий Атаманюк поделился мнением по поводу эффективности работы генпрокурора Ирины Венедиктовой в своем Телеграм-канале

Друзья! Давайте ещё раз вернёмся к заслушиванию фискальных органов в ГПУ.

Не могу не согласиться с Генеральным прокурором Венедиктовой, что срыв бюджетных поступлений подрывает экономическую безопасность страны!

Прекрасно! Тогда это утверждение отсылает Вас, уважаемая Ирина Валентиновна, к диспозиции ст 111 Уголовного Кодекса Украины. А именно:

«Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ или информационной безопасности Украины»!

Исходя из выше изложенного, есть основания рассмотреть деяния Гончарука, Маркаровой, Нефедова и Верланова через призму государственной измены.

Извините за напоминание про посадки. До конца, уже второй, весны 55 дней. Ещё можно успеть...

Юрий Атаманюк, экономический эксперт