Громадський діяч Сергій Бригадир висловив свою думку з приводу загоряння на Хрещатику в соцмережі Фейсбук
Кличко - мер:
"Майже всю ніч столичні рятувальники гасили пожежу електричного обладнання в кабельному тунелі на Хрещатику.
Кабельне обладнання (380 В) знаходиться під напругою, що значно ускладнило роботи з ліквідації займання.
Пожежу вже локалізували порошковим стволом, але столичні рятувальники та комунальні служби досі працюють над її ліквідацією. Причини загоряння встановлюють."
УОППДуДУ ГУ ДСНС України у м.Києві:
"В 01:47до ГУ ДСНС в м. Київі поступило повідомлення про пожежу на Хрещатику, 7, о 09:33 ГУ ДСНС заявило про "ліквідацію" пожежі.
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Моє резюме: "Енергетичним підземним мережам на 35кВ просто дали вигоріти, чим було завдано надсерйозного удару по безпеці міста в умовах війни".
Сергій Бригадир, громадський діяч