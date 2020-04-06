Влада мала спочатку забезпечити аптеки та заклади масками та медобладнанням, а вже потім штрафувати українців

Про це у своєму Facebook зазначив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко.

Далі наводимо слова автора без коментарів та будь-яких змін:

17 тисяч гривень за одну маску: типова історія владного менеджменту.

Спочатку вони продали всі маски за кордон.

Потім вони переконували нас, що носіння масок не потрібне.

Згодом вони купили собі наймодніші й найкреативніші маски та провели загальнонаціональний селфі-маскорад.

Далі - вони всі проголосували за мінімальний штраф у 17 тисяч гривень за будь-яке порушення карантину, зокрема відсутність маски у громадських місцях (нагадаю, що серед 344 депутатів- ініціаторів цього штрафу: більшість з фракції Зеленського, депутати з ЄС на чолі з Порошенком, ОПЗЖ на чолі з Медведчуком, Батьківщини на чолі з Тимошенко і Голосу на чолі з Вакарчуком та депутати з двох груп - колишні члени партії регіонів, НФ і Удару).

Нині вони задумалися, а що ми зробили?!

Можливо, спочатку варто забезпечити всі аптеки, всі медичні заклади...масками, комбінезонами, окулярами, антисептиками; при вході до магазинів, лікарень... організувати безкоштовну роздачу захисних масок і перчаток - а потім почати штрафувати, але точно не на 17 тисяч за одну Маску!

П.С. Я прихильник відповідальності всіх за порушення умов карантину, але відповідальність повинна бути адекватною і симетричною!

Нагадаю, нині в Україні мінімальна зарплата - 4 тисячі 723 гривні, мінімальна пенсія - 1 тисяча 889 гривень 2 копійки!

П.С.П.С. Для прикладу, сьогодні штраф за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях - аж 17 гривень, за підпал стерні,очерету... - аж 170 гривень...і вже кілька років ні уряд, ні МВС не вимагають їх перегляду і не вносять зміни до цих законів, щоправда вже давно за це нікого й не штрафують!