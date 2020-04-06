Моя Україно!

За що тебе сплюндровано,

За що, мамо, гинеш?

Т.Шевченко

Отношение между властью В.Зеленского и украинским народом изменились после продажи народной земли, Родины, дома, государственности и изменилось к худшему.

Вряд ли возможно отыскать хотя бы одну полезную для народа идею, решение президента, которое не обернулось бы обманом, трагедией для Украины. Проблемы людей для власти где-то там, на окраине, а в центре у чиновников нет проблем – их интересуют деньги, личное обогащение, схемы.

И вдруг! Когда по стране гуляет короновирус, ходят люди все в слезах. Под покровом ночи в зловещем экстазе втайне от народа, обезумевшая, обеспамятевшая жимолость это сборище, нарушив все законы, продали украинскую землю, государственность, леса, надра, реки. Как тут не закричать от боли и обиды! Зачем это Зеленскому?

Наверное, он обладает какой-то «темной силой», ложными мыслями и деяниями, которые привели страну и людей в глубокую пропасть. Бедный народ лишили конституционного права, продав землю. Сегодня мы знаем поименно, кто совершил это преступление. Беда в том, что эту аферу Зеленского поддержал Порошенко, Вакарчук, фракции «Солидарность», американский «Голос», они лишили свой народ «нашей, но уже не своей земли». У В.Зеленского, Порошенко, Вакарчука, Разумкова, Стефанчука, Сольского и других прихлебателей в черную ночь их совесть застыла, заморозилась, затуманилась, онемела.

Пройдет некоторое время, и они лишаются власти, славы. А потом что? Правильно! Они покинут страну, потому что всегда живут во лжи. И что они не делают – все фальшиво. Правда от В.Зеленского какая-то горькая с горьким полынным привкусом.

Любой союз с ложью, на который пошел В.Зеленский с П.Порошенко, всегда грозит бедой.

В черную ночь Зеленский и Порошенко играли в одной команде Петра Алексеевича. Здорово! Они вместе продали землю, закрыли тему по банкам, обворованным Порошенко, Гонтаревой, Рожковой, Смолием. Теперь всем стали понятно, что доверять президенту В.Зеленскому и Порошенко все равно, что закрыть глаза и заткнуть уши. У этих артистов много общего и много масок. Маски они меняют ежечасно, ежеминутно. На этих масках можно увидеть ложь, злость, нетерпимость, жадность и многое другое… Маски на их лицах – это хитроумное устройство, трюки для лжи, выгоды, торжества, славы, богатства, власти и обмана украинского доверчивого народа. Но народ все понял. И говорит: «Перестаньте врать, хватит прикрываться масками. Ложь вам не поможет. Это тяжкое бремя короновируса, продажи земли, рано или поздно оно вас раздавит». А народ спасется правдой и верой.

В чем беда нашей власти? Беда в том, что у руководителей страны, многих депутатов провалы в памяти, они забыли кто они. И это заметно. Вот в этом и есть проблема. Какую чушь они несут. А причина одна – они не в ладах с собой.

Это главная причина, они страдают душевной слепотой и сердечной проказой. У этих людей нет сердца, души, разума, совести и что сказать: «Прости их, Боже, ибо не ведают, что творят». Или как сказал поет: «Есть грозный Божий суд. Он ждет». Президент В.Зеленский забыл или не знает, что говорил пророк Т.Г.Шевченко по этому поводу:

«По якому правдивому, святому Закону

І землею, всім даною, Торгуєте?

Стережіться ж, Бо лихо вам буде».

Т.Шевченко

Украинский Журналист Павел Ильюша