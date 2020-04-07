Влада продовжує шокувати українців незрозумілими рішеннями в умовах карантину

Про це у своєму Facebook написав політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко.

Далі наводимо слова автора без коментарів та будь-яких змін:

Ідіократія: українська карантинна версія

Очільник Лаври і його релігійні фанати переконані, що цілування і причащання в церкві врятує від коронавірусу.

Голова ВР і Уряд вважають, що ломбарди допоможуть бідним людям і економіці.

Київський мер каже, що авто це – розкіш і на них по столиці можуть пересуватися лише “обрані”.

Депутати всіх фракцій і груп переконані, що штраф у 17 тисяч гривень поверне вкрадені й вивезені ними і братніми фопами маски.

Поліція зконцентрувала кращих бійців довколо головної «загрози людству» – Київського гідропарку.

Міські голови за бюджетні гроші купують домовини й риють могили…

Також корисно, щоб виборці дізналися імена депутатів, які внесли майже 13 тисяч поправок до другого читання “Антиколомойського” закону!

Бо країна повинна знати свої “героїв”, точніше корисних ідіотів!

А нині накращий час для їх виявлення, адже карантин – це своєрідний тест на адекватність!