Украине стоит перестать перекраивать законодательство ради траншей МВФ, вместо этого сосредоточившись на получении денег внутри страны. Об этом в своем Фейсбук написал Экономический эксперт Юрий Атаманюк
Друзья! Ситуация в нашей экономике, как в песне «финансы поют романсы».
Начиная с августа прошлого года нас лечат сказками про деньги МВФ, ради чего оставляли Маркарову и оставили Смолия.
Восемь месяцев насиловали и будоражили общество принятием законов о земле и банках.
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Сумма траншей варьировалась от 5,5 до 17, после начала пандемии, млрд$. Что демонстрирует профанский подход в переговорах.
Последняя официальная информация 8 млрд.
При этом,после подписания программы помощи от МВФ, Украина, якобы, может рассчитывать уже в мае на первый транш в размере 2 млрд долларов.
Но в мае срок погашения предыдущих, взятых ранее 2 млрд.
Неплохой бизнес, взять в долг, чтоб отдать долг.
Но и это ещё не всё. Условия не закончились. Чтобы получить кредит наши законодатели еще должны:
во-первых, увеличить разрешенную к приватизации площадь земельного участка.
Во-вторых, допустить к покупке земли юридических лиц.
В-третьих, прекратить выдачу гражданам Украины безвозмездно земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства
Трудность проведения этого через Раду всем понятна. Целесообразность оставим за скобками.
Учитывая вышеизложенное, у меня есть более конструктивное предложение как быстро получить деньги в экономику:
1. Уважаемый Президент переговорщиками от Украины назначает Венедиктову и Баканова.
2. Деньги просим не у МВФ а у Маркаровой, Верланова, Нефедова и Костюка (ОВГЗ, скрутки, контрабанда).
3. Место проведения переговоров определить Лукьяновский СИЗО. В связи со значимостью для страны, лиц из п.2 размещаем бесплатно до окончания переговоров.
4. Уполномочить уважаемых Ирину Валентиновну и Ивана Геннадьевича предложить расхитителям Украины (п.2) сделку со следствием, при погашении ущерба от их деятельности и выдачи сообщников в Кабмине, ОП, силовых органах, без которых такой «дерибан» страны был бы не возможен.
Как вы думаете , прислушаются к совету? Обсудим на фейсбуке...