Украине стоит перестать перекраивать законодательство ради траншей МВФ, вместо этого сосредоточившись на получении денег внутри страны. Об этом в своем Фейсбук написал Экономический эксперт Юрий Атаманюк Друзья! Ситуация в нашей экономике, как в песне «финансы поют романсы».

Начиная с августа прошлого года нас лечат сказками про деньги МВФ, ради чего оставляли Маркарову и оставили Смолия.

Восемь месяцев насиловали и будоражили общество принятием законов о земле и банках.

Сумма траншей варьировалась от 5,5 до 17, после начала пандемии, млрд$. Что демонстрирует профанский подход в переговорах.

Последняя официальная информация 8 млрд.

При этом,после подписания программы помощи от МВФ, Украина, якобы, может рассчитывать уже в мае на первый транш в размере 2 млрд долларов.

Но в мае срок погашения предыдущих, взятых ранее 2 млрд.

Неплохой бизнес, взять в долг, чтоб отдать долг.

Но и это ещё не всё. Условия не закончились. Чтобы получить кредит наши законодатели еще должны:

во-первых, увеличить разрешенную к приватизации площадь земельного участка.

Во-вторых, допустить к покупке земли юридических лиц.

В-третьих, прекратить выдачу гражданам Украины безвозмездно земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства

Трудность проведения этого через Раду всем понятна. Целесообразность оставим за скобками.

Учитывая вышеизложенное, у меня есть более конструктивное предложение как быстро получить деньги в экономику:

1. Уважаемый Президент переговорщиками от Украины назначает Венедиктову и Баканова.

2. Деньги просим не у МВФ а у Маркаровой, Верланова, Нефедова и Костюка (ОВГЗ, скрутки, контрабанда).

3. Место проведения переговоров определить Лукьяновский СИЗО. В связи со значимостью для страны, лиц из п.2 размещаем бесплатно до окончания переговоров.

4. Уполномочить уважаемых Ирину Валентиновну и Ивана Геннадьевича предложить расхитителям Украины (п.2) сделку со следствием, при погашении ущерба от их деятельности и выдачи сообщников в Кабмине, ОП, силовых органах, без которых такой «дерибан» страны был бы не возможен.