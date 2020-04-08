Топ-политики должны следовать примеру "Слуги народа", которая отказалась от финансирования из бюджета

Об этом рассказал политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Далее приводим слова автора без комментариев и каких-либо изменений.

Предыстория вопроса

Партии, которые нами руководят последние годы, в свое время решили обеспечить себе финансирование за счет наших бюджетных денег. Команда "Рідної Країни" инициировала петицию, которую активно поддержала община и в результате нам удалось забрать у партий почти 500 миллионов гривен в год!

Однако, поддержав нашу инициативу лишь на половину, Зеленский и “Слуга народа” оставили финансирования для 5 партий (Зеленского, Медведчука, Порошенко, Тимошенко и Вакарчука) в сумме 283, 2 миллиона в год.

Из которых 140 млн. 577,5 тысяч грн.- Слуга народа, партия Медведчука - 42 538,1; партия Тимошенко - 26 666,1; партия Порошенко - 26 410,95 и партия Вакарчука - 18 985,15.

Партийное меценатство

С наступлением карантина и необходимости определения в качестве главного приоритета - защиты здоровья-человек "Рідна Країна" и активная общественность выступила с ТРЕБОВАНИЕМ к партиям отказаться от наших бюджетных денег в пользу борьбы с коронавирусом.

Зеленский, Разумков, Корниенко, то есть все три руководителя государства и партии, с радостью откликнулись на наше требование и пообещали отказаться от своих 140 миллионов 577 тысяч 5 гривен для здравоохранения.

Правовые проблемы

Но здесь обнаружились определенные правовые проблемы. НАЗК разъяснило, что норма пункта 8 статьи 17-3 Закона «О политических партиях» позволяет отказаться от финансирования всего на весь период пребывания партии в ВР. Конечно, наши властные и оппозиционные парламентские партии еще не стали народными насколько, чтобы отказаться от всего 5-летнего финансирования. А отказ от годового финансирования партией законодательство не предусмотрело?!

Как разрешить эту проблему?

Выход из ситуации, когда партия-коалиция хочет вернуть народу 140 миллионов 577,5 тыс. гривен, но не может, развязывается просто. На ближайшем внеочередном заседании ВР достаточно внести изменение в Закон «О политических партиях» из одного слова - «годовой». Таким образом, в статье 17-3 и статьи 17-8 будет предусмотрена возможность партий «об отказе от годового государственного финансирования»!

Заключение

Убежден, что искреннее стремление руководителей государства помочь собственному народу будут наконец реализованы, а другие партии - Порошенко, Медведчука, Тимошенко и Вакарчука радостью поддержат своих коллег по парламенту.

П.С. Однако может быть и другое развитие событий.

Партии оставят наши почти 300 миллионов гривен себе и за счет этих бюджетных средств будут нас приветствовать своей партийной рекламой уже на Пасху.