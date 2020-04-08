Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов прокомментировал вето президента Владимира Зеленского на законопроект по регулированию цен на рынке табачной продукции

Вчера налоговый комитет рассмотрел вето Президента Владимира Зеленского на законопроект 1049.

Поводом для вето стала в том числе поправка №8 народного депутата Александра Дубинского.

В течение нескольких месяцев в грантоедских СМИ вышел ряд дезинформационных материалов относительно сути этой поправки. Общая тональность публикаций была направлена на поддержку табачного картеля и против меня лично.

К сожалению, никто из коллег-депутатов так и не смог разобраться в сути этой поправки и в том, что происходит на рынке табака.

Вчера комитет поддержал исключение поправки №8 из законопроекта 1049.

Дальше вопрос будет вынесен в сессионный зал.

Я на заседании комитета сказал и хочу повторить публично:

1) Поправка №8 была для того, чтобы навести порядок на рынке табака и устранить картельный сговор на этом рынке.

Картельный сговор зафиксирован Антимонопольным комитетом 10 октября 2019 года.

2) 7 ноября 2019 года Президент встречался с производителями сигарет, и они дали ему обещание, что они сами устранят сговор на рынке табака, без вмешательства Верховной Рады. В ответ Президент сказал, что ветирует законопроект 1049.

Я лично присутствовал на встрече и слышал это.

3) 12 ноября 2019 года табачники получили рекомендации от Антимонопольного комитета, где все договоренности с Президентом были документально зафиксированы.

Они обязаны были их выполнить независимо от того, нравится им поправка №8 или не нравится.

4) Прошло полгода.

Президент сдержал свое слово – ветировал законопроект 1049 и предложил депутатам вычеркнуть из него поправку №8. Это был аванс доверия табачной отрасли.

Табачные компании не сдержали слово, которое дали Президенту и не выполнили и рекомендации Антимонопольного комитета, чем продолжили нарушать закон.

5) С точки зрения политики неправильно давать кому-то возможность не выполнять обещания, данные Президенту.

С точки зрения экономической и правовой Антимонопольный комитет должен был в январе 2020 года зафиксировать факт невыполнения рекомендаций и наложить на табачников штраф в сумме 10% от прошлогоднего оборота. Для этого есть все основания.

Штраф мог бы достигать 8 млрд грн.

Мы ищем деньги в бюджет на борьбу с коронавирусом и на восстановление экономики – так вот они, валяются под ногами у Юрия Терентьева и 8-ми членов АМКУ. Вместе с тем штрафом в 6,5 млрд, которые табачные производители должны были заплатить в бюджет в прошлом году.

6) К сожалению, после вето Президента Рада пока лишена рычагов влияния на табачный картель.

Единственный, кто теперь может заставить их выполнить закон - это Антимонопольный комитет.

Но очевидно, что АМКУ не на стороне Президента.

Это уже пятые по счету рекомендации АМКУ, которые табачный рынок не выполняет.

Причина - либо тотальная коррупция, либо полная недееспособность.

Получается так: я как депутат обязан учитывать мнение Президента и поддерживать его.

А Антимонопольный комитет не обязан.

Он может и дальше игнорировать и Президента, и народных депутатов, все их многочисленные обращения письменные и устные на разных круглых столах, и не выполнять свои прямые обязанности.

Я думаю, что через полгода-год мы увидим результаты такой политики на табачном рынке.

И станет только хуже.

Андрей Холодов, народный депутат Украины