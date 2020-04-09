Несмотря на миллиарды гривен, выделенные из украинского бюджета, "Общественное" телевидение оказалось на самом дне зрительского рейтинга.

Об этом в своем Facebook написал политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко.

Далее приводим слова автора без комментариев и каких-либо изменений:

Телевизионная страна в карантинный март-2020.

Вот на сайте ИТК пересмотрел рейтинги каналов по март 2020 года в так называемой рекламной выборке ( возраст 18-54, город 50+).

Три лидера зрительских симпатий: Украина, ICTV и 1+1.

Лучший среди информационных - Прямой.

И ...26 место нашего ОБЩЕСТВЕННОГО за 2 МИЛЛИАРДА бюджетных гривен.

До этого Николай Томенко резко прошелся по украинском правительство. Приводим его слова без изменений:

Вот наблюдаю я в социальных сетях за многими нынешними и бывшими должностными лицами последних лет и активистами на грантовые средства и принимает меня такой стыд за них и за нашу страну

Сначала они объявили всех медиков коррупционерами и неадекватами, а сейчас организовывают флешмобы благодарности врачам.

Ранее радостно ликвидировали санитарно-эпидемиологическую службу в стране, а теперь требуют ее немедленно создать.

Последние годы хотели выбросить в мусор, а потом таки продали все медицинские запасы Госрезерва за границу, а сейчас просят братские страны защитить и спасти нас.

Несколько лет назад объявили систему скорой помощи советским рудиментом, а сегодня требуют поддержать и обеспечить ее должным защитой и зарплатой.

Запланировали закрыть специализированные учреждения здравоохранения‘я, включительно с военными госпиталями, а ныне главные их защитники.

Ввели для реформаторов медицины в Киеве 100-тысячные зарплаты и премии и активно боролись с «взяточниками» в сельских и районных больницах, а теперь агитируют за радикальное повышение оплаты медсестрам и всем врачам в системе здравоохранения‘я.

А вы говорите, Испанский стыд? Вы просто не знаете, что такое украинский стыд в условиях карантина.