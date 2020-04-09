Об этом в своем Facebook написал политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко.
Далее приводим слова автора без комментариев и каких-либо изменений:
Телевизионная страна в карантинный март-2020.
Астролог рассказал о большой угрозе для Зеленского, спасет только одно: нужно, как у Путина
Актеры сериала Великолепный век изменились до неузнаваемости: как теперь выглядят звезды
Не живет дома: выяснилась тревожная причина «заплаканности» Елены Зеленской
Чемпионка мира без капли стыда показала шикарное тело: возраст формам не помеха
Вот на сайте ИТК пересмотрел рейтинги каналов по март 2020 года в так называемой рекламной выборке ( возраст 18-54, город 50+).
Три лидера зрительских симпатий: Украина, ICTV и 1+1.
Лучший среди информационных - Прямой.
И ...26 место нашего ОБЩЕСТВЕННОГО за 2 МИЛЛИАРДА бюджетных гривен.
До этого Николай Томенко резко прошелся по украинском правительство. Приводим его слова без изменений:
Вот наблюдаю я в социальных сетях за многими нынешними и бывшими должностными лицами последних лет и активистами на грантовые средства и принимает меня такой стыд за них и за нашу страну
Сначала они объявили всех медиков коррупционерами и неадекватами, а сейчас организовывают флешмобы благодарности врачам.
Ранее радостно ликвидировали санитарно-эпидемиологическую службу в стране, а теперь требуют ее немедленно создать.
Последние годы хотели выбросить в мусор, а потом таки продали все медицинские запасы Госрезерва за границу, а сейчас просят братские страны защитить и спасти нас.
Несколько лет назад объявили систему скорой помощи советским рудиментом, а сегодня требуют поддержать и обеспечить ее должным защитой и зарплатой.
Запланировали закрыть специализированные учреждения здравоохранения‘я, включительно с военными госпиталями, а ныне главные их защитники.
Ввели для реформаторов медицины в Киеве 100-тысячные зарплаты и премии и активно боролись с «взяточниками» в сельских и районных больницах, а теперь агитируют за радикальное повышение оплаты медсестрам и всем врачам в системе здравоохранения‘я.
А вы говорите, Испанский стыд? Вы просто не знаете, что такое украинский стыд в условиях карантина.