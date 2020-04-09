А ви знали, що у Білому Домі президент платить навіть за туалетний папір, яким підтирає свою сановну ср...ку? Не знали?

А те, що президент США платить за їжу, яку куштує на сніданок, обід і вечерю у президентському будинку? Не знали?

А те, що його гості, родичі або знайомі платять на номери, в яких ночують, як в готелі? Не знали?

Отож!

Це все, що треба знати про демократію у США та Україні, де незаможний люд платить за усі забаганки свого мільйонера-президента.