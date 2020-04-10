Віце-президент Європейської асоціації платників податків Грігол Катамадзе пояснив, чим обернеться для України скорочення видатків на створення Служби фінансових розслідувань:

Восени 2019 року велика група народних депутатів, представників аналітичних центрів та української бізнес-спільноти, юристів, економістів, фінансистів, 2,5 місяці активно працювали в робочих групах і для остаточного прийняття Закону про створення СФР залишалося зовсім небагато - проголосувати в Парламенті, а Президенту підписати Закон та ввести його в дію і розпочати процес. Замість цього, праця, час, енергія величезної кількості людей, хто працював над законопроектом і вірив, що ми дійсно рухаємося по шляху створення сучасної правової держави, 17 - ти сторінковим текстом зауважень від головного юридичного управління ВРУ відправили в "сміттєвий" кошик ...

Звертаю увагу Уряду та народних обранців на неприпустимість ні в якому разі скорочення видатків, закладених на створення Служби фінансових розслідувань у сумі 1,3 млрд грн., шукаючи джерела формування Резервного фонду. Обіцянки та намагання як попередньої так і теперішньої влади створити єдиний орган так і не виправдалися.

Впевнений стовідсотково, що можуть настати «лихі» 90-ті роки, якщо не гірше.

І на завершення, хочу зазначити, що Асоціація платників податків України в подальшому планує більш детально розповісти в своїх статтях про перспективи роботи майбутнього органу по боротьбі з правопорушеннями у сфері фінансів та економічних злочинів.

Президент ВГО АППУ

Віце-президент Європейської асоціації платників податків

Надзвичайний і Повноважний Посол Грігол Катамадзе