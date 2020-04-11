Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов рассказал, что происходит на таможне Одессы
Планирую на следующей неделе написать очередное обращение в правоохранительные органы по коррупции на таможне.
Первый замглавы таможни Денис Шендрик вместе со своим другом и одногруппником - главой Одесской таможни Грибановым массово рисуют пересорт и не стесняются занижать цены на 20-30% от установленных индикативных цен при импорте товаров.
У меня уже есть список компаний, которые пользуются этими схемами.
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Опубликую этот список.
Шендрик и Ко немного обалдели от своих "успехов" и надеются, что карантин все спишет.
Нет, так дело не пойдет.
Рассчитываю на СБУ и ДБР.
Кстати, по моим прошлым обращениям ДБР уже открыло уголовные производства.
Андрей Холодов, народный депутат Украины