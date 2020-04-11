Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов рассказал, что происходит на таможне Одессы

Планирую на следующей неделе написать очередное обращение в правоохранительные органы по коррупции на таможне.

Первый замглавы таможни Денис Шендрик вместе со своим другом и одногруппником - главой Одесской таможни Грибановым массово рисуют пересорт и не стесняются занижать цены на 20-30% от установленных индикативных цен при импорте товаров.

У меня уже есть список компаний, которые пользуются этими схемами.

Опубликую этот список.

Шендрик и Ко немного обалдели от своих "успехов" и надеются, что карантин все спишет.

Нет, так дело не пойдет.

Рассчитываю на СБУ и ДБР.

Кстати, по моим прошлым обращениям ДБР уже открыло уголовные производства.