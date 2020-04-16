Добре писати про досвід багатих країн з розвинутою медициною. Тим паче, що по оцінкам різних міжнародних організацій, ми знаходимося за межею бідності.

Більше 60% наших громадян бідні! Звісно політики заперечують це і переконують, що їх реформи працюють, але факт є фактом. Думаю, що кожен з тих, хто живе без рожевих окулярів і буває у селах може підтвердити цю тезу.

Відтоді «реформи» призводять до повного розпродажу важливих активів країни внутрішнім та зовнішнім бенефеціарам за логікою «відняти та поділити». Такі дії, звісно, спричинять зростання бідності в країні.

Але давайте про сьогодення. Бідність породжує такі зрозумілі наслідки як: поганий стан медицини, відсутність страхування та гарантій (хоча у Конституції написано інакше), відсутність заощаджень, трудову міграцію, що має тотальний характер, високий рівень маргіналізації (алкоголізм, наркотики, кримінальна діяльність), збільшення депресивних територій (покинуті села, безперспективні міста). І на всі ці фактори у поєднання з тотальною некомпетентністю влади приходить 2 фактори світової кризи - нафта та вірус . Ці чорні лебеді поглиблюють кризу у всіх, без виключення, країнах. Частина з яких (багаті) підтримають дотаціями свою економіку чи надрукують кошти з ФРС, наприклад, в той час, як наша влада буде і далі продавати ресурси країни за кредити.

Я не бачила жодних реалістичних розрахунків щодо вирішення проблеми з дефіцитом бюджету та плану антикризових дій. Те, що було озвучено нашою владою - це просто смішно (за їх словами наша економіка впаде на менший відсоток ніж СГА). Немає плану підтримки пріоритетних галузей, звісно всіх неможливо але пріоритетних. Побутові рішення такі самі поверхневі - зачинемо усі бізнеси , відкриємо ломбарди. Чудово, нехай бідні люди несуть останнє або навіть крадене до шахраїв та криміналу. Нагадайте, до речі, скільки ломбарди заплатили у бюджет? Влада дає можливість торговельним мережам продавати товари першої необхідності за неймовірними цінами без цінового контролю. Тим часом, ринки зачинили (потім одумались, тим паче, що дотримуватися дистанції на ринку простіше, а ось вимоги до зберігання та обробки можна було б посилити, звісно). Пересування по місту тільки в масці - де таке є у світі? І де держава, окрім фото у Фейсбук, забезпечила дешеві маски та дезінфекцію для місцевих рад? Борешся за покупця - давай йому маску та дезінфікуй візок за свої кошти. Люди розуміють всю хаотичність дій влади, тому і не довіряють їй, а діють на свій розсуд. І коли люди бачать статистику, вони розуміють, що начебто небезпеки немає. А якщо вона є, то влада має дати реальну статистику.

За всіма світовими джерелами відомо, що від вірусу страждають найбільше люди з хронічними захворюваннями та люди похилого віку. В той самий час, літні люди отримують копійки й не можуть навіть дозволити собі купити рулети у супермаркеті, а не на ринку. За логікою влади, вони мають пересуватися теж без допомоги, ходити у дорогі магазини та купувати собі в Інтернеті хороші маски (яка зараз від 50 до 250 грн з респіратором). А так і ще заплатити комунальні та молитися, що не захворіють. Я, на жаль, не зустрічала такого, щоб людей похилого віку лікували безкоштовно, не кажучи вже про вартість ліків, які вони собі не можуть дозволити. Окремої програми для літніх людей немає, лише волонтери, але це роль держави, а не волонтерів.

Відтоді, маємо - тотальні звільнення (причина: не розуміння строків), неефективні заходи примусу (штрафи людей, які не шкодять суспільству), економічне падіння від відсутності можливості працювати (навіть з доставкою тощо), тотальний колапс з неплатежами за комунальні послуги (знову таки через не розуміння строків), крах великого та середнього бізнесу через відсутність зрозумілого плану підпримки, продаж державних активів (тихенько у період, коли мітинги неможливі), домовленості з бойовиками та закони про землю) та хаотичні дії в медицині.

Думаю на цих факторах треба акцентувати увагу та вимагати чітких відповідей, а не планів. Інакше цифри приведені у звіті ООН будуть ще гіршими.

Одарченко Катерина - політтехнолог, президент Institute for democracy and development "PolitA"