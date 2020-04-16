В зв’язку зі скандалами довкола ВООЗ, пов’язаними з симпатіями нового голови організації до Китаю, Дональд Трамп заявив, що може припинити фінансування, оскільки робота ВООЗ не приносить ефективних результатів.

Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки займають перше місце серед інших донорів ВООЗ. Вони мають найбільшу частку серез обов’язкових та добровільних взнесків. «Ми виділяли більшу частину грошей, а вони критикували моє рішення щодо обмеження пересувань. І вони помилялися щодо багатьох речей, і, судячи з інформації від них, було схоже, що вони дуже орієнтовані на Китай. Отже, ми дуже уважно розглянемо все це. Ми зупинимо виплати ВООЗ. І подивимося», - зазначив Трамп. Наслідком цього конфлікту, може стати створення альтернативи ВООЗ на базі програми ООН по боротьбі зі СНІДОМ.

Слід нагадати, що ВООЗ – це спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй. Головною метою ВООЗ є сприяння забезпеченню охорони здоров’я населення усіх країн світу. ВООЗ координує міжнародне співробітництво з метою розвитку й удосконалення систем охорони здоров’я, викорінення інфекційних захворювань, впровадження загальної імунізації, боротьби з поширенням СНІДу, координації фармацевтичної діяльності країн-членів тощо. Протягом останніх років завдяки зусиллям ВООЗ питання охорони здоров’я стали пріоритетом у політичному порядку денному світу. Їх почали обговорювати на найважливіших політичних форумах, до цієї галузі залучаються нові фінансові ресурси.

Міжнародна спільнота зараз активно обговорює необ’єктивність позиції голови ВООЗ стосовно Китаю. Вже відомо, що влада Китаю приховувала справжню статистику та інформацію щодо поширення коронавірусу. На цьому фоні компліментарні заяви очільника організації Тедроса Аданома Гебреісуса в бік китайської влади та зустрічі з найвищим керівництом комуністичної партії Китаю є недоречними. Також варто нагадати про існування геополітичного конфлікту між Тайванем та Китаєм. ВООЗ симпатизує Китаю, виділяючи дуже обмежену кількість ресурсів для Тайваню.

Загалом, експерти вважають, що ВООЗ повинна була раніше акцентувати увагу світової громадськості на ситуацію з коронавірусом і зайнятися координацією боротьби з його поширенням. Якби організація набагато раніше оголосила надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я, це дозволило б збільшити пріоритетність цієї проблеми, відкрити фінансування та створило б кращі умови для координації. Нині ВООЗ не є тим координатором, яким має бути.

Одарченко Катерина - політтехнолог, президент Institute for democracy and development "PolitA"