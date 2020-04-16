13 квітня цього року 279 народних обранців проголосували «ЗА» прийняття закону щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (законопроєкт № 1049), врахувавши серйозне зауваження із слушною аргументацією Президента України Володимира Зеленського щодо відхилення так званої «тютюнової правки», як такої, що не відповідає Конституції України, Господарському кодексу України, Закону України «Про ціни і ціноутворення», - так зазначено в висновку Комітету ВРУ з питань з питань фінансів, податкової та митної політики від 07.04.2020 року.

Нагадаю як це було. Ще на початку жовтня минулого року Верховна Рада України підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт № 1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів.

Особисто для мене зовсім було не зрозуміло як взагалі у перехідних положеннях зазначеного законопроекту з'явилася напередодні фінального голосування, як зазначала ще тоді Асоціація «Укртютюн», нелогічна для його змісту поправка групи народних депутатів, яка вносила зміни зовсім в інший Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», а саме: встановлення фіксованої торговельної націнки на сигарети.

Повірте, вирішила написати не для того, щоб когось звинуватити або захистити, питання в іншому. Впевнена, що не тільки в мене давно постає просте питання. Чому ухвалюються законопроекти без проведення будь-яких консультацій, оцінки ризиків чи попередніх громадських обговорень? Невже досі не зрозуміло, що подібна «поспішність» могла обернутися для країни незворотними наслідками? Якщо брати конкретно цей приклад, навіть дилетант би зрозумів наслідки - збільшення торгової націнки спричинило б значне збільшення вартості сигарет, і як наслідок - збільшення нелегальної торгівлі, контрабанди підакцизних товарів. Зауважу, в Україні, як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, майже чверть повнолітніх людей палять щодня, - пише Інтерфакс-Україна. Вибачте, це їх вибір, тут ніякими законами людям палити не заборониш.

Я добре розумію обурення таким нововведенням чотирьох найбільших виробників тютюнових виробів - Філіп Морріс, Джей Ті Інтернешнл Компанії, Бритіш Американ Тобакко та Імперіал Тобакко, які «погрожували» скоротити виробництво, а потім зовсім закрити фабрики на території України. Це було б логічно з їхньої сторони.

Хтось тоді подумав, нажимаючи на кнопку голосування «ЗА», про втрату країною «космічних» сум податків, чи роз’яснив народним обранцям, що тютюнова галузь відіграє важливу роль для економіки країни та входить у ТОП-10 найбільших платників податків країни? Наведу тільки одну цифру - надходження акцизного податку з тютюнових виробів у 2019 році склали більше 55 млрд. гривень.

Знадобилося аж 6 місяців, щоб «прибрати» цю поправку. А вже торік через «непрогнозовану» акцизну політику щодо тютюну бюджет недоотримав 10 млрд. грн. податків, як інформує «Спецпроект» на NV.ua. При цьому, якщо б закрилися чотири фабрики (Прилуки, Кременчук, Харків, Київ), було б скорочено 4500 робочих місць. Я вже навіть не кажу про інвестиції, вкрай необхідні для країни. Керівник відділу по роботі з державними органами British American Tobacco Україна Юрій Рилач у інтерв'ю БІЗНЕСу повідомив, що компанія працює в Україні 26 років за різних урядів і в різні часи. За цей час ми інвестували в український бізнес понад півмільярда доларів. Думаю будь-які коментарі зайві.

В черговий раз, вивчаючи ухвалені народними обранцями 13 квітня цього року законопроекти, звертаюся до народних депутатів України з наполегливим проханням - перш ніж ухвалювати закони, проводьте фахові консультації, розраховуйте та оцінюйте ризики, проводьте попередні громадські обговорення тощо. Пам’ятайте, ви не маєте ніякого права на помилки. За неправильні рішення, які будуть мати «негативні» наслідки, треба буде відповідати.

Генеральний директор ВГО АППУ, заслужений економіст України Людмила Герасименко