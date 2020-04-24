Самая жестокая тирания та, которая

выступает под сенью законности и под

флагом справедливости.

Шарль Луи Монтескье

Сейчас многие справедливо пишут и говорят, что происходит с нашей страной.

Словно под увеличительным стеклом украинский народ увидел «болезни» нашего президента, правительства, парламента. Зачем П.Порошенко, В.Зеленский, Д.Разумков, Р.Стефанчук, Н.Сольский, Д.Арахамия, В.Вакарчук хитрят? Почему наша власть думает, как бы кого обмануть? Потому что это их единственный путь к успеху. Они играют не свою, а чужую пьесу. Поглядите вокруг: команда президента «Слуги народа» в основном посредственные люди, похожи на отару овец – овцы тоже живут стадом. Они идут так, будто у них один ум, один на всех. Странная смесь профессий, как осадок со дна стакана, который стряхнули и поднялось наверх все, что было внизу.

В древнееврейском слове «грех» имеется такой смысл – (буквально) промахнуться. В этом значении оно не внушает никакого чувства вины.

Грешен тот, кто промахнулся, сбился с пути.

Кто это сбился с пути? П.Порошенко, Гонтарева, Супрун которые разорили банковскую систему и медицину, А.Гончарук, прежнее правительство В.Зеленского, «свой» прокурор Рябошапка, парламент? Не много ли промахов без греха? А может, промахнулся президент В.Зеленский? Ведь грех – нарушение порядка, разрушение страны. Нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше, а не промахиваться.

В холодном безумии, безрассудном азарте президент В.Зеленский, П.Порошенко, В.Вакарчук «промахнулись» и продали Землю, Украину, а в своих домах живут люди, хозяева этой Земли. Власть бросила их на камни, где прячется скорбь, страх, безнадежность. Это горькая власть, как полынь! Как страшно все! Как дико! Владимир Александрович, надежда где? Где правда? Вы обещали, люди поверили Вам, в эту сказку, свою мечту в стремление к лучшему. Вся политика «Слуг» – власти президента, долгая череда притворства, иллюзий, вымыслов, мифов. Обещали «рай на уже проданной земле, а создают ад». Теперь надо разметать путь перед собой, а не за собой. Нас должно заботить будущее, а прошлое изменить нельзя. Не путайтесь в логике своего ума, не оставайтесь жертвам сентиментальных чувств, делайте логические выводы. Думайте! Станьте выше тех речей, обещаний «Слуг народа» и других «лже-патриотов», которые вас запутывают. На неоднократном повторении основан весь механизм их пропаганды и лжи. Они говорят одно и то же, им все равно слушаете вы их или нет. Со временем вы начинаете верить. Информационная ложь продолжается.

Мы становимся свидетелями того, что в нечистой игре политиков, которым народ вручает будущность, руководят случайные, безнравственные с лживыми масками фокусники, обладающие ловкостью рук, пустословием, коррупционными схемами. Вот в чем суть. Маски – это трюки для обмана, защитная броня. Большинство «Слуг народа» и других политиков врут словами, жестами, позой, мимикой – то, как мы познаем правду, истину. Это уже актеры на сцене, а не политики во власти и как тут познать в них внутреннее, глубокое! Свет знает лишь другой свет, тьму ему не распознать, если пронизан ложью.

Куда же мы идем? Куда нас ведут слепые поводыри? Вот, что говорит патриот Украины, киевлянин Андрей Пальчевский: «В бедной стране, управляемой развращенными чиновниками, спортсменами, певцами, артистами, жизнь стала La fatalite modern, современным роком для страны и людей. И может случиться всё. Грозы незримы, они за чертой горизонта!»

І ваші слуги насміялись з вас.

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша