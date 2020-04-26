Так сложилось, что сегодняшний день я начал с просмотра видеоролика родителей Верхнеднепровского дома интерната №1. Как бы не было тяжело,но попробую передать вам те чувства которые возникли у меня. Непомерное горе беззащитных детей и искренняя забота и борьба родителей за их будущее вызывает не только сострадание, но и восхищение ими. На губах так и чувствуется слово ,,фашизм’’, эти мрази так же уничтожали детей-инвалидов. Но даже в те страшные времена люди прятали у себя сирот, еврейские семьи и раненых красноармейцев. И в условиях оккупации, под страхом смерти делили с ними последнюю краюху хлеба. Так неужели дети и внуки тех кто победил это вселенское зло не смогут защитить детей-сирот и инвалидов от произвола чиновников.

,,Бойся равнодушных! Только с их молчаливого согласия возможно беспримерное торжество низости,тупоумия и злодейства!’’

Я обращаюсь лично к губернатору Днепропетровской области Александру Бондаренко, к председателю Днепропетровского областного совета, в чем ведомстве находится, Верхнеднепровский дом интернат №1 для детей-инвалидов, Святославу Олейнику

"Не переступайте опасную черту,остановите ненужную реорганизацию учреждения,оставьте в покое детей, это последний уголок для таких детей, где они могут жить и лечится, быть по-своему счастливы. В Украине такого места больше нет,не разрушайте последний уголок спокойствия для особенных детей! Да, в конце концов будьте ЛЮДЬМИ! Ответ ведь прийдется держать не только перед правосудием, но и перед Господом Богом!"

Александр Белый