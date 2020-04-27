Політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко на своїй сторінці у Facebook прокоментував гучний скандал із заступником Віталія Кличка. Далі наводимо текст без коментарів редакції.
У Кличка вже хронічна проблема із заступниками:
то молоді й непрофесійні мільйонери, то казнокради, то дебошири😡
Де він їх знаходить😢
П.С. До речі, цей заступник Кличка Володимир Слончак - унікальний чиновник і геній юриспруденції:
за Черновецького в КМДА займався землею й отримав від Міського голови всі існуючі відзнаки, а за Кличка - працюючи на відповідальних посадах встиг захистити кандидатську дисертацію і в 32 роки стати Заслуженим юристом;
Смерть Ким Чен Ына: "вдова" лидера КНДР поражает красотой, редкие кадры "северокорейской Миддлтон" слили в сеть
Деми Роуз в микроскопическом бикини выставила напоказ самые сочные места: "Просто космос"
Кошевой из «Квартал 95» изменился до неузнаваемости и показал новое лицо: «Уже как шарик»
Украинцев предупредили о новом курсе доллара: "До конца апреля за один "зеленый"...
а ця київська депутатка Костенко теж знаменита своїми фантастичними витратами на мажоритарну виборчу кампанію від партії Порошенка, раніше була депутаткою від Ляшка.