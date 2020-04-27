Політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко на своїй сторінці у Facebook прокоментував гучний скандал із заступником Віталія Кличка. Далі наводимо текст без коментарів редакції.

У Кличка вже хронічна проблема із заступниками:

то молоді й непрофесійні мільйонери, то казнокради, то дебошири😡

Де він їх знаходить😢

П.С. До речі, цей заступник Кличка Володимир Слончак - унікальний чиновник і геній юриспруденції:

за Черновецького в КМДА займався землею й отримав від Міського голови всі існуючі відзнаки, а за Кличка - працюючи на відповідальних посадах встиг захистити кандидатську дисертацію і в 32 роки стати Заслуженим юристом;

а ця київська депутатка Костенко теж знаменита своїми фантастичними витратами на мажоритарну виборчу кампанію від партії Порошенка, раніше була депутаткою від Ляшка.