Какими бы не были времена, что бы в мире не происходило, у всех нас должны оставаться вечные ценности, настоящие, неприкасаемых, пронизывающие до глубины души!

Одному человеку мир изменить не под силу, но вместе мы можем следовать простой формуле счастья: «Ребёнка сделать счастливым легко, ещё легче сделать счастливыми детей -инвалидов».

Для их счастья был создан родной дом в стенах Верхнеднепровского дома-интерната№1. Но есть в мире люди, которые для своих нужд не пренебрегут отобрать дом даже у таких детей. Я говорю о директоре Департамента социальной защиты населения в Днепропетровской области Крышень О. В., заместителе начальника управления финансового обеспечения и выполнения социальных программ Аверкине М. В., начальнике управления взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами, правового обеспечения и антикоррупционной политики Свиренко А. А. которые под шумок решили не просто расформировать Верхнеднепровский детский дом-интернат № 1, расселив, выбросив тяжелобольных сирот, но еще и присвоить у них 11 миллионов гривен.

Но все же хочется верить, что наш мир не так жесток и есть люди, готовые откликнуться и прийти на помощь, ведь эти дети не могут за себя постоять, ведь они и так не заслуженно обделённым судьбой, и их души ещё более чувствительны к заботе, доброте и любви. Только в наших силах стать между сиротами и чиновниками, которые хотят выселить их из родных стен.

Кто-то отдаёт все детям, а кто-то всё отбирает. У вас есть возможность выбрать, на чьей вы стороне.

Александр Белый

Источник: Стена