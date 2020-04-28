Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко на своей странице в сети Facebook рассказал о разоблачении команды Виталия Кличко, передает Знай.юа. Далее приводим слова автора без комментариев.
Вот журналисты у меня спрашивают:
А сколько всего заместителей у Кличко?
Отвечаю: 9 заместителей, 8 по КГГА, 1 - по Киевскому городскому совету.
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А из 8, которые по КГГА - 2 под уголовными делами за коррупцию и драку!
Попутно замечу, что власть хаоса и безответственности привела к существенному увеличению заместителей на всех уровнях власти.
У Министров Правительства их по 6-8 вместе с госсекретарем, в глав ОГА - 5-7…
Подобная ситуация с другими центральными органами исполнительной власти.
У меня вопрос:
Неужели во время карантина и необходимости жесткой экономии бюджетных средств не нужно ограничить количество заместителей на всех уровнях всех ветвей власти хотя бы до 3!
А то на больницы и медиков денег не хватает, а на тысячи заместителей начальников - есть.