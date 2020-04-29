Давно назрілим питанням було звільнення голів податкової та митної служби, оскільки Нефьодов та Верланов не тільки не довели свою ефективність, вони не змогли забезпечити усі необхідні надходження до бюджету. Вони не впорались з існуючими в їх службах корупційними схемами. Нефьодов та Верланов – найкращий доказ безграмотної кадрової політики екс-прем'єра Гончарука. Фінансові підсумки 2019 року були одними з найгірших за останні роки - з дефіцитом понад 80 млрд. гривень. І вже в січні поточного року держбюджет недоотримав 13,8 мільярдів гривень - на 25% менше плану. Продовжувати працювати в такому дусі неможливо. Саме тому питання полягає не просто у відставці топ-чиновників, а в забезпеченні економічної безпеки країни.

Однак, реальна проблема контрабанди полягає зовсім не у втраті певної частки бюджету, а в спотворенні внутрішнього ринку і конкурентного поля, від чого страждає легальний бізнес, а потім і вся економіка країни. Паралельно варто зазначити, що контрабанда - це не прояв вільної торгівлі. Вільна торгівля - це коли обидві сторони знімають мита і встановлюють двостороннє вільний рух товарів. В нашому випадку контрабанда - це субсидування наших основних торговельних партнерів.

Таким чином, як би новий парламент не вдосконалив законодавство - ніякі зміни не дадуть результату, якщо вони не будуть обов'язковими до виконання. Тому, якщо у нової команди дійсно є намір побороти контрабанду, важливо розуміти, що спостерігається сьогодні агресивно-антикорупційний підхід неспроможний показати реальний результат без попереднього створення умов, в яких митниця зможе функціонувати без корупції як обов'язкової складової зарплатного фонду. Нові кадри життєво необхідні, враховуючи рівень корумпованості в сегменті. Але навіть якщо уряду вдасться забезпечити всі митниці кришталево чистими людьми з алергією на хабарі - це не вирішить одну з найважливіших причин контрабанди. Якщо точніше - саму митницю, в тому вигляді, в якому вона працює зараз.

9 липня Зеленський підписав указ про боротьбу з контрабандою. Указ зобов'язує Кабмін створити інформаційний ресурс для забезпечення можливості добровільного та публічного декларування товарів, які ввозяться на митну територію України однією партією. Крім того, міністри повинні опрацювати питання опублікування в форматі відкритих даних знеособленої інформації про митну вартість товарів і забезпеченні її систематичного оновлення. Все це, з одного боку, важливо і необхідно, з іншого - мало. В українських реаліях потрібні більш комплексні зміни для того, щоб дійсно якісно поліпшити роботу митниць. Тому що суть вирішення завдання якраз в якості виконання задекларованого. Щоб змінити систему, необхідні глобальні зміни. Не декілька звільнень і не підвищення зарплат. А комплексні зміни сегмента в цілому.

В першу чергу, безумовно, необхідно прийняти новий Митний кодекс (напрацювання якого вже є, але немає політичної волі змінювати законодавство). Разом з тим, ніяк не завадить навести порядок з ПДВ на імпортні товари. Потрібні зміни в систему електронного адміністрування ПДВ. В даний час вона розпізнає тільки існування податкового кредиту, а також податкових зобов'язань, хоча зобов'язана «бачити» кількість і обсяги товару, який надходить, а потім продається. Система повинна незалежно розпізнавати ці відомості і не допускати податкові накладні на продукт, що провозиться протизаконно.

Крім того, важливо посилити контроль за переміщеннями товару не тільки на етапі в'їзду в країну, але і в процесі його переміщення всередині України. Це дозволить ефективніше відслідковувати контрабандні перевезення та відповідно знизить їх обсяг. Подібні схеми давно застосовуються в прогресивних західних країнах.

Важливо розібратися і з податками. Адже не тільки малоефективна діяльність митниць, проте також прагнення бізнесу заощадити стимулює контрабанду. Державі потрібно це усвідомлювати і робити відповідні висновки, а не займатися масовим звільненням.

Звільнення Нефьодова та Верланова продемонструвало розуміння Урядом Шмиголя політичної відповідальності за деструктивні результати топ-чиновників. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дотримується позиції, що звинувачення у зловживаннях на митниці і в податковій вимагають ретельного, незалежного, прозорого розслідування - і, якщо вони мають під собою підстави, повинна послідувати відповідальність винних. Такі стратегічні напрями роботи уряду як податкова і митна служби не можуть залишатися без керівництва, тому питання про призначення нових керівників буде вирішене оперативно.

З огляду на те, що конкурси на ці посади можуть тривати кілька тижнів, а зволікати немає можливості, уряд допускає можливість тимчасового виконання обов'язків голів митної та податкової служб - протягом 2 місяців - після чого будуть проведені повноцінні конкурси. Законом такий порядок передбачений якраз на період дії режиму надзвичайного стану - кандидат надає необхідний пакет документів, проходить співбесіду з головою мінфіну, і, в разі успіху, короткостроковий контракт на держслужбу.

Одарченко Катерина - політтехнолог, президент Institute for democracy and development "PolitA"