Команда Владимира Зеленского сделала охлократию нормой политической жизни в Украине, однако новые испытания поставили перед ними серьезный вызов. Как сообщает Знай.юа, об этом на своей странице в Фейсбук пишет лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко. Далее приводим слова политика без изменений

Охлократия, что переводится с греческого как «власть толпы», становится нормой политической жизни в Украине.

Напомню, что такому типу политического режима характерно:

Некомпетентностью власти, попыткой простыми методами решать сложные проблемы, использованием популизма как инструмента для реализации собственных узкокорпоративных интересов, неуважением к законам…

Как известно, свою предвыборную кампанию Зеленский начал через актерскую версию создания образа президента из народа, потому что каждый может быть президентом. И управлять страной слишком просто: надо просто перестать воровать, стрелять, врать… И желательно свою правоту и принципиальность подтверждать по-народному или же матерными словами. Потому что чем больше матов в вашей простой и понятной толпы языке, тем вы - конкретный и народнейший политик!

Впоследствии, эта народная версия президента подкреплялись соответствующими обещаниями и действиями о так называемую прямую демократию или же точнее охлократию. «Я распустил парламент», потому что люди так хотят; нужно арестовать такого-то, потому что народ требует, надо принимать решение быстро, потому что община заждалась …и в конце - я думаю тактически, потому что не имеет времени на стратегию?!

Сейчас же кроме бестолковых и примитивных управленческих решений от видеообращение к видеообращению народного вождя, власть не способна продемонстрировать хоть годовой план действий. И поэтому, так называемая генеральная линия охлократии от Зеленского колеблется ежедневно вместе с хаотичным и непонятным принципом смены кадров.

Но самое печальное другое. Такая бессистемность, непрофессионализм и безответственность провоцирует на соответствующие действия и местную власть. Вот и сейчас «по требованию людей или общины» появляются новые народные вожди - зеленские местного разлива!

Они, как и киевские чиновники, могут не выполнять законов и правительственных решений, потому что люди не хотят и требуют от них действовать иначе - более справедливо и правильно.

А кто против современной модной политики анархии и хаоса, тот пусть идет в жопу, как советовал когда-то Зеленский депутатам ВР!

Итак, «власть толпы» сегодня перед серьезным вызовом:

Или она признает свою стратегическую ошибку и меняется или ее заменят не спросив на то согласия.

Ведь учит история, что период власти основан на принципе «panem et circenses” - "хлеба и зрелищ" долго не длится.

Потому и зрелища уже не те, и хлеба - все меньше и меньше!