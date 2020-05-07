Украинский политик, лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко раскрыл детали соревнования между властью и оппозицией

Об этом он пишет на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.ua. Далее приводим слова автора без комментариев.

Продолжается соревнование между властью и парламентской оппозицией в борьбе за статус "хитросделанной".

Для несведущих поясню:

Зеленский в своем очередном обращении заклеймил позором неназванных оппозиционеров и обозвал их "хитросделанными" в контексте возможных изменений в правилах проведения местных выборов. Мол он, как гарант демократии, не допустит всевозможных схем и надуманных баръеров для ВСЕХ партий и беспартийных во время местных выборов 25 октября 2020 года. Поэтому угрозы о так называемых 5 процентов по всей Украине или обязательному участию в 2/3 областей для того, чтобы бороться за посты городских голов или мандаты местных депутатов, не будут им поддержаны!

И здесь возникает несколько вопросов:

- а зачем же вожди партии «Слуга народа» уже три месяца убеждают в необходимости внести в Избирательный кодекс именно эти - «хитросделанные» изменения?

Ведь еще в феврале, «какая-то арахамия», как назвал главу фракции Зеленского Рефат Чубаров, заявил о необходимости корректировки Избирательного кодекса, потому что «нам как большой партии невыгодно». Впоследствии руководитель партии Слуг Корниенко провел ряд брифингов в пользу создания преференций для властных и олигархических партий через введение обязательности участия в выборах на территории 2/3 областей и получение мандатов только по условиям содержания 5 процентов по всей Украине!

И самое главное, как «хитросделанные» оппозиционеры хотели провести эти недемократические избирательные «схемы» без поддержки монобольшинства в парламенте и подписи Президента под Законом?!

Но, в то же время, я убежден, что активными сторонниками создания выгодных избирательных условий для нынешних парламентских партий были и по меньшей мере фракции Медведчука и Тимошенко. Посмотрите, ведь именно они и фракция Порошенко были категорическими оппонентами уменьшение миллионных залогов для участия в местных выборах. А парламентская республика с двухпартийной системой организации власти - давняя мечта и Медведчука и Тимошенко.

Поэтому выглядит так, что «хитросделанные» - это и про власть и про парламентскую оппозицию!

Николай Томенко, лидер политической партии "Рідна країна"