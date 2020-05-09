З 11 травня Україна почне виходити з карантину - хоча більшість обмежень будуть діяти ще як мінімум до 22 травня. Знадобилося майже два місяці після введення карантину, щоб зняти обмеження, однак не все так просто.

«Ми кожен день аналізуємо ситуацію і готуємо пом'якшення карантинних заходів вже з 11 травня. Всі наші рішення ґрунтуються на думці фахівців. З 11 травня ми будемо робити пом'якшення, оскільки на сьогодні це дозволяє ситуація. Ми будемо впевнені, що ці дії в майбутньому не погіршать ситуацію », - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він додав, що люди втомилися від карантину, тому уряд вирішив з 11 травня почати з нього виходити. У той же час прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив акцент на тому, що спаду захворюваності поки немає. Це означає, що надто поспішне ослаблення карантину спричинить тисячі нових випадків захворювання. Кабмін закликав українців і власників бізнесів, яких торкнеться ослаблення карантину, суворо дотримуватись обмежень у їх роботі.

Одночасно з цим міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що елементи адаптивного карантину вже запроваджені в Україні. Органи місцевого самоврядування мають право посилювати ті чи інші карантинні заходи. Держава встановлює на рівні всієї держави певні правила, а якщо ситуація погіршується, то місцева влада посилюють карантин в залежності від ситуації. Уряд Шмигаля комплексно підходить до етапності виходу з карантину - з 11 травня, коли зможуть відкритися багато бізнесів, планується також запустити громадський транспорт. Конкретні рішення про порядок відновлення його роботи - в компетенції місцевих органів влади. Для першої і другої груп ФОП урядом Шмигаль на період карантину передбачені додаткові виплати на утримання дітей, що має пом'якшити негативний ефект карантинних заходів для малого і середнього бізнесу.

Також Кабмін збирається направити 40 млрд.гривень на реконструкцію лікарень і ремонт доріг в рамках програми «Велике будівництво». Цю суму забезпечить Нафтогаз - найбільше держпідприємство, тому що за словами прем'єра, має працювати на потреби людей. Глава Нафтогазу Андрій Коболєв повідомив, що за квітень його зарплата склала 47000 гривень. Він один з тих топ-чиновників, яким рішенням уряду Дениса Шмигаль на період карантину верхньім лімітом щомісячної зарплати було встановлено саме 47 тис.гривень.. Розроблений урядом план виходу України з карантину складається з п'яти етапів. 11 травня розпочнеться перший етап зняття обмежень. У той же час в областях, де фіксується підвищений рівень захворюваності COVID-19, будуть встановлені спеціальні карантинні обмеження, більш жорсткі, ніж в інших регіонах, заявляли в Кабміні.

Що відбувається в Европі?

Карантин продовжили в Литві - до 31 травня, частково знявши обмеження. В цей же час Парламент Іспанії в четвертий раз продовжив надзвичайний стан, підтримавши пропозицію прем'єра. Конституційний суд в Румунії ухвалив, що указ президента про введення надзвичайного стану є неконституційним і виходить за рамки повноважень глави держави. Парламент Сербії вирішив скасувати комендантську годину в країні, участь армії в цивільних цілях припинено, літні люди можуть виходити на вулицю, міський транспорт в Белграді почне працювати.

Грузія планує почати приймати іноземних туристів з 1 липня, внутрішній туризм там планують відновити вже в червні. У Греції головні готельні групи вже вивчають різні способи роботи цього літа, щоб забезпечити безпеку гостей. Мерія Мадрида придумала спосіб для розвантаження вулиць на вихідні, коли дозволяють виходити на прогулянки. У місті планують зробити частину вулиць пішохідними.

Одарченко Катерина - політтехнолог, президент Institute for democracy and development "PolitA"