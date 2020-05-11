Учора все було зелене

Учора все іще було

Л.Костенко

Каждый миг нас терзает страх:

Как можно жить спокойно, если живешь на дымящемся вулкане. Живем в этом дьявольском маскараде и карнавале отснятом и смонтированном «Кварталом-95».

Началась жизнь, при власти В.Зеленского в душевной пустоте, в которой у многих нет настоящего: она переносится в жертву будущему. И только теперь народ просыпается и начинает понимать, какой это самообман, какая это опасная болезнь «Слуги народа», которые не дают веры и надежды, а предлагают жизнь в больной неволе. И с каждым днем видишь, как опаснее становится жизнь, какие возникают огромные проблемы в стране, как чиновники грешат бесстыдно, ежедневно, беспробудно высокой коррупцией, разгулом силовых структур, преследованием патриотов, низкими социальными стандартами и, наконец, продажей земли, а с ней и государственности.

В стране разрушается экономика, малый и средний бизнес. Продолжается разрушение медицины, начатое Порошенко, Гройсманом и Супрун.

И как это все остановить, остановить от безумцев, от неизбежного падения страны в пропасть. Кто управляет страной? Парламент, у которого последние остатки самостоятельности. Правительство, которое работает без перспективы, плана, стратегии, что-то планируют, ищут, что-то собираются строить, зная, что не найдут и не построят. Что ни одной серьезной проблемы разрешить не смогут. Работают на авось!

Старая еврейская пословица утверждает, что Бога начинают искать, только когда уже нашел его в самом себе. Так и президенту В.Зеленскому, как можно управлять страной, если не знаешь, что делать, как поступать, если нет стратегии, политической идеологии и программы. И никакой МВФ, Ермак, Ахметов не помогут, если не нашел это в самом себе, в глубине души, ответом, знаниями, мудростью и жизнью.

Единовластие притупляет, лишает человека элементарной самокритичности. Народ понимает, что страной единовластно управляет В.Зеленский. Что все сюжетные разломы в парламенте, правительстве, судах, прокуратуре, Нацбанке, в руках президента. Он направляет свои фатумные стрелы, наращивая интриги, частные, промежуточные, межгосударственные.

Страна метается, стеная в волнительном напряжении. Идет непрерывная борьба сил разума и неразумия. Народ боится не только короновируса, но и хаотической власти. Пришла весна – власть сеет горе. Живет в мире страха, лжи, зла, наживы политических игр. И в это тяжелое время и воздух пахнет опасностью.

Простить мені, що знову

б'ю на сполох.

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша