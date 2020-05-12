Сегодня ровно два месяца, как чиновники Днепропетровского облсовета и областной государственной администрации как стая стервятников прилетели в Верхнеднепровский детский дом-интернат №. 1.

После фразы одного из членов комиссии: «Вы же понимаете, что все здесь наше, мы здесь хозяева» стало ясно, что судьба интерната, его воспитанников, да и сама жизнь детей-инвалидов в большой опасности.

Все последующие шаги подчиненных Олейника и Бондаренко подтвердили опасения как сотрудников интерната, так и родителей детей. Чего стоит незаконное увольнение директора, ставшего на защиту детей, но они пошли ещё дальше, под прикрытием сокращения расходов бюджетных средств затеяли реорганизацию, цель которой только одна: выселить детей, разбросав их по другим интернатам, а на их счетах больше 11 млн гривен. Лакомый кусочек для так называемых «представителей власти»...

Да и сам интернат с только что сделанным ремонтом (кстати, за деньги спонсоров) расположен в живописном уголке Приднепровья, неплохой куш для них. Поэтому не удивляют их мертвая хватка в этот интернат и детей-инвалидов.

Уже два месяца идёт борьба всех тех, кому не безразлична детская судьба. В первую очередь родителей, которые нашли в себе силы и не побоялись «хозяев жизни», став на защиту своих детей и детей-сирот.

Вышло очередное видеообращение родителей Верхнеднепровского детского дома-интерната № 1 к президенту Владимиру Зеленскому. Уверен, что все, кто его увидят, не останутся равнодушными.

Горько и стыдно за нашу страну, если в ней такое происходит.



Алекс Белый украинский активист