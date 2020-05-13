Вони теж спрацювали на знекровлення економіки. Бо навіщо банкам кредитувати економіку та ризикувати, коли можна вкласти гроші у ОВДП і депсертифікати НБУ, та гарантовано, без ризику, отримувати доходи на рівні облікової ставці НБУ?

Нагадаю:

1. У 2018 році різниця показників сягала більше 83% - ставка НБУ cкладала 18%, при річній інфляції у 9,8%;

2. У 2019 році різниця показників взагалі сягнула більше 327% - ставка НБУ складала 17,5% при річній інфляції у 4,1%.

3. Більш того - коли за результатами 2019 року середньострокова інфляційна ціль була досягнута (5% ± 1 в.п.), політика НБУ не стала більш дружнью до іншої функції центрального банку - сприяння стійкому темпу економічного зростання, що прямо порушує вимоги ст. 6 Закону про НБУ.

Правління НБУ має відповісти за те, що через його дії з безпідставного укріплення національної валюти, українські експортери втратили десятки мільярдів гривень у 2 півріччі 2019 року, що потягнуло за собою недонадходження податків у Бюджет та здетонувало соціальні проблеми.