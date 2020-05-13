Следователи Государственного бюро расследований задержали и.о. начальника отдела Одесской таможни Грибанова при получении взятки

Об этом у себя на старнице Facebook написал народный депутат Андрей Холодов.

"31 января 2020 года я написал о том, сколько взяток требуют на Одесской таможне с бизнесменов, которые завозят товары в Украину.

Мы тогда прикинули, что на Одесской таможне собирают около $200 тысяч взяток в сутки - примерно $6 млн в месяц.

Сегодня СБУ задержала начальника Одесской таможни Грибанова.

Он собирал около $8 млн в месяц.

Видать, повысил ставки.

Интересно будет узнать, кому раздавал.

Я напомню, Грибанов выиграл какой-то там псевдоконкурс, чтобы получить должность. Вот вам и оценка качества всех этих конкурсов.

Надеюсь, теперь Грибанов сдаст своих подельников – Шендрика и Нефедова. И вот тогда начнется по-настоящему интересная история про «великих реформаторов».

Как там дела у и.о. главы таможни Ігор Муратов ? Скажет, что не знал? И все поверят?

Кстати, хотелось бы услышать и комментарий министра финансов

Sergii Marchenko"

Андрей Холодов, народный депутат от "Слуги народа"