Украинский экономический аналитик Юрий Атаманюк раскрыл главные "грехи" президента и указал, что еще можно исправить

Об этом Атаманюк сообщил в своем Телеграм-канале, приводим текст полностью.

Друзья! Как вы думаете, Президент владеет реальной ситуацией в экономике?

- Валовый внешний долг Украины 121,7 млрд $ ( рост 7 млрд$ за год) или 78,6% ВВП.

- Государственный и гарантированный государством долг Украины 84,4 млрд $.

- Обязательства по выплатам, в 2020 году, по долговым обязательствам, 17 млрд $.

- Дефицит бюджета, в 2020 году, 298,4 млрд грн ( 11,4 млрд $).

- Задолженность по коммунальным платежам, с учётом газа и электроэнергии, 80 млрд грн ( 3 млрд $).

- Наибольшая задолженность по зарплате за 10 лет ( 3 млрд грн).

- Степень износа основных фондов на производстве и инфраструктуре до 80%.

- На 12 мая 487 тыс официальных безработных ( рост 30 тыс за одну неделю). Ожидание 10% трудоспособного населения ( около 2 млн).

- В 2019 году падение ВВП 10,1%, падение производства 13,4%.

- В 2020 году падение ВВП 7,7%.

Перефразирую три марксистско-ленинских признака революционной ситуации:

1. Власть не способна и не может управлять.

2. Резкое обострение, выше обычной, нужды и бедствий народа.

3. Значительное повышение активности масс.

Уважаемый Владимир Александрович!

Всё ещё можно исправить. Тенденцию можно изменить. Главная проблема - кадровая. Это правительство и НБУ способны только пиз@деть и пиз@дить.

ДелайТе! Иначе айсберг!

Юрий Атаманюк, экономический эксперт