Еще осенью заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян сообщил об очередном как никогда «своевременном» проект реконструкции от киевской власти: на этот раз на очереди Пейзажная аллея. Да, это там, где коты-сороконожки, инфернальные свисающие мальчики всех цветов радуги и другие кислотные видения в стиле «Алисы в Стране Чудес». Об Алисе сегодня еще поговорим, а пока давайте разбираться, что же со знаменитой Пейзажкой, благоустройством которой в свое время занимался городской скульптор Константин Скритуцкий, не так и можно ли вообще допускать к ней домашних реконструкторов председателя КГГА Виталия Кличко, чьи градостроительные интенции столь же неисчерпаемы, сколь и нелепы.

Сейчас, после десяти лет эксплуатации, Пейзажная аллея откровенно устала. Между скульптур не найти ни одной, которую не повредили время, погодные условия и постоянные прикосновения заинтересованных посетителей. А оказавшись на Пейзажке в темное время суток, недолго и перепугаться: с кучи мозаичных подушек к тебе протягивает руку что-то похожее на хрестоматийное чудовище из культового ужастика «Звонок» – в белой рубашке и с длинными грязными волосами, закрывающими лицо. Лишь приглядевшись, понимаешь: перед тобой скульптура то ли ангелочка, то ли просто счастливого ребенка. Ну или несчастного – по веревочным волосам не различить. Сейчас скульптура больше напоминает неупокоенную детскую душу, потерча, которое в своих метаниях между человеческим миром и потусторонним потеряло лампу – в руке остался только угрожающего вида кусок проволоки. Поди теперь узнай, что держало чудовище по замыслу автора. А подушки, на которых потерча коротает свой век под киевскими снегами и дождями – неудивительно, что с прической беда – и из которых уже хорошо осыпалась мозаика, только дополняют эту безрадостную картину. А на другом конце аллеи из подушек вообще просто торчат арматурины – не выдержало потерча злой судьбы, вероятно, на родные болота пустилось.

Чем дальше шагаешь по Пейзажке, тем хуже дела. Огромная и какая–то немного квадратная черная змея, ставшая совершенно жалкой, с тех пор, как с нее осыпалась мозаичная чешуя и набилась в пасти грязь, обрамляет вход на детскую площадку. На площадке лежат ниц такие же угловатые крокодил и черепаха, которые то ли бежали просто из видеоигры «Майнкрафт», то ли просто видели некоторые тревожные вещи в этом мире. Невозможно понять, что имели в виду авторы площадки, пока не спросишь об этом поисковую систему. Здесь можно только цитировать, стараясь при этом не меняться в лице: «Скульптурная композиция, по словам авторов и инвесторов, символизирует два мира: «теневой экономики» и «процветающего государства». Связующим звеном между двумя «мирами» служит фонтан в форме знака гривны». Авторы и спонсоры, говорит Интернет, надеялись, что площадка научит детей считать и разбираться в экономике. Что они там, извините, должны считать? Сколько квадратиков мозаики отпало от тревожных пресмыкающихся и сколько денег можно отмыть на строительстве и потом на реконструкции такой откровенной безвкусицы в центре столицы?

Коты-сороконожки, разевающие зубастые пасти навстречу посетителям, никогда симпатягами и не были – так же, как и их собратья скамейки-кролики и птицы. Сомнительное удовольствие лезть в пасть чудовища, а когда из чудовища осыпалась мозаика, то и подавно. Искалеченные тварей кое-где подмазаны цементным раствором, чтобы погодили распадаться на атомы, однако нельзя сказать, что им это сильно помогло. У одного из котов в прямом смысле порвана пасть – из некрасивой трещины торчат кошачьи строительные внутренности.

Не лучше держатся и фонтаны: половины зебр, которые обнялись и закрыли глаза, вероятно, в смертельном ужасе перед окружающим инфернальным зоопарком (почему зебры? почему такие маленькие и располовиненные? Вряд ли мы можем это понять человеческой логикой) и фантасмагоричный слон с по-габсбургски неправильным прикусом и нездоровым взглядом, на спине у которого едут фигурки девочки и ее питомцев-животных.

Лучше всего в ситуации с общим стилем сориентировался бронзовый песик – задрал над всем этим искусством заднюю лапку. О чрезмерном внимании авторов проекта Пейзажной аллеи к справлению малой нужды пусть лучше говорят фрейдисты.

А дальше на еще одной площадке наконец встречаем и знаменитую Алису из Страны Чудес, о которой уже упоминалось выше. Девушка, попробовав очередной магической еды, как раз стала великаншей и сидит с безумным лицом, окоселым взглядом и полуоткрытым ртом – спасибо, хоть слюна из уголка не течет. Внимательный зритель легко сделает вывод, что дикий цирк с котами вокруг – Алисино наркотическое видение. Прежде чем вы обвините меня в искажении реальности и меряньи всех по себе, приведу интересный факт: по мотивам истории Алисы еще в 2000 году была создана игра «American McGee's Alice». Там сумасшедшая Алиса бродит по своему нездоровому подсознанию и убивает монстров кухонным ножом. И чего в игре полно – так это аллюзий на наркотики, а одна из ранних версий сюжета так и вообще основывалась на истории рейверки, которая получила передоз и в течение игры пытается выбраться из похожего на кошмар наркотрипа. Будем откровенны, после такого экскурса по Стране Чудес девушка, которая в неадекватном состоянии сидит на земле с раздвинутыми ногами и в платье, уже фривольно сползшем с плеч, больше не кажется милой сказочной героиней. Можно сколько угодно отнекиваться от наркотических мотивов на Пейзажной аллее, но правда в том, что культура – целостное явление, и нельзя взять за основу, скажем, оригинальную книжную Алису и вычеркнуть интерпретации других деятелей искусства, гейм-дизайнера Американа МакГи в частности. Художник должен учитывать общий культурный контекст, тем более когда создает не сахарницу себе на кухню, а зону отдыха в центре Киева. А иначе это непрофессионализм и неумение работать с мировыми культурными достижениями.

Я возьму на себя смелость говорить о непрофессионализме всех причастных к проектированию Пейзажной аллеи. Создание урбанистических зон для развлечений и отдыха – область архитектуры. Один из основополагающих принципов архитектуры сформулировал еще в эпоху Древнего Рима архитектор Витрувий. Речь идет о триединстве прочности, целесообразности и красоты. Если проекту не хватает хотя бы одного качества, он не будет должным образом выполнять свои функции. И уж точно не должен быть реализован в центре украинской столицы, на территории Старого города.

Пейзажная аллея – действительно выдающийся архитектурный проект. Вот только, к сожалению, он выдающийся тем, что его создатели умудрились дать маху по всем фронтам основополагающего триединства. О красоте мы только что имели обстоятельный разговор, теперь два слова о целесообразности. Остановимся на мгновение, ведь самое время задать себе вопрос: целесообразно ли в Старом городе, где рядом фундамент Десятинной церкви и расстилаются исторические районы столицы, такие как Андреевский спуск, урочище Гончары-Кожемяки, территория срытых свое время оборонительных валов Киева, делать мир мозаичного наркотрипа по сюжету английской книги, которую только ленивый под себя еще не переосмыслил? Есть множество местных легенд и увлекательных исторических фактов об этом месте. Есть талантливые украинские художники и архитекторы, готовые работать именно с мотивами украинской культуры, обходя наркотические видения десятой дорогой. Но нет, киевская власть умнее всех, и теперь имеем иллогичную надбитую Страну Чудес, где вся украинскость уместилась в одной-единственной скамеечке, прикрытой ковриком из бетона и мозаики!

И, наконец, прочность. Как вообще можно было додуматься делать такое количество объектов из мозаики там, где запланированы детские площадки и фотозона? Посетители садятся на скамейки, касаются скульптур – и это нормально для такого городского пространства! – так что мозаика осыпается значительно быстрее, чем могла бы. Дети играют на мозаичных площадках. Даже не так важно, что детские развлечения точно не способствуют долговечности объектов – важно, что мозаика имеет острые края, на таких площадках детям в разы проще травмироваться, там опасно! Веревочные прически потерчат-ангелов точно не подходят для урбанистического пространства без накрытия. Что себе планировали те, кто одобрил такую ​​идею, – после каждого дождя мыть скульптурам головы и делать укладки? Итак, для Пейзажки выбрали совершенно неподходящие материалы. Недаром скульптуры осыпались, как деревца осенью.

Можем сделать вывод: власть доверила работу по проектированию и созданию объекта городской инфраструктуры в центре Киева лицам, настолько непрофессиональным, что им неизвестны базовые принципы архитектуры. Хочется воскликнуть, что это ужасно и позорно, но это мы еще не подсчитали, сколько такая безвкусица стоила на момент создания Пейзажной аллеи и сколько будет стоить городу теперь, когда нелепый наркозоопарк требует новой дозы – дозы бюджетных средств.

Как указано в открытых источниках, в 2009 году создание Пейзажки на пустыре с нуля обошлось в миллион гривен. К тому времени курс доллара к гривне составлял около 7 гривен 50 копеек. Теперь КГГА планирует выделить на реконструкцию уже существующего объекта 136 миллионов гривен. Кстати, совсем недавно называли сумму в 40 миллионов, так что и это еще может быть не последняя грань. Принимая во внимание нынешний курс, ориентировочно 26 гривен, имеем:

1 миллион гривен в 2009 году – примерно 135 000 долларов

136 миллионов гривен в 2020 году – более 5 миллионов долларов

Пять миллионов. Почти в 36 раз киевская власть под руководством Виталия Кличко планирует превысить первоначальную стоимость объекта. Подозреваю, что особенно любовно они будут собирать из мозаичных квадратиков памятник теневой экономике.

«Но позвольте! - скажет нам первый попавшийся чиновник КГГА. - Это же было до нас, до мэрской каденции Виталия Владимировича, даже до Революции Достоинства! Мы не мы, наркотический цирк с котами на Пейзажке тоже не наш. Мы придумали очередное улучшение, мы обещаем новый сквер, художественное освещение, смотровые площадки, велопарковки и даже манекены для боевых искусств. Почему вы такие критичные?»

И действительно, почему? Видимо, потому что выдающийся мэр, спортсмен, владелец стрип-клуба, председатель КГГА, реформатор, реконструктор, строитель, в завтрашний день смотритель и на дуде игрец Кличко уже много раз доказал свою неспособность одобрять проекты для урбанистического пространства и реконструировать то, что уже сделали до него. Далеко от Пейзажной аллеи ходить не надо – лестница, ведущая от нее на Гончары-Кожемяки будет прекрасным примером неумения Кличко и его домашних реконструкторов на коротких поводках мыслить системно и масштабно. Лестница крутая и длинная, но – вот незадача! – не имеет пандуса или любого другого оборудования для того, чтобы сделать прогулку там доступной людям с ограниченными возможностями. Это та самая инклюзивность, которую Кличко провозглашает баннерами на заборах Киевского зоопарка, находящегося сейчас на реконструкции стоимостью в сотни миллионов гривен во время эпидемии COVID-19, когда даже на исправные аппараты ИВЛ пришлось собирать с миру по нитке. Пандуса у входа в зоопарк, кстати, не замечено. Зато есть кислотный жираф без первичных половых признаков – любит киевская власть эстетику наркотрипов. Итак, по лестнице маломобильному человеку самостоятельно от Пейзажки не спуститься, а даже если и помогут неравнодушные люди, то наклонная мощеная дорога, начинающаяся дальше, даже способного свободно двигаться человека заставляет постоянно быть начеку, чтобы не переломать ноги. А в принятом проекте реконструкции Пейзажной аллеи ни слова об инклюзивном дизайне. Зато манекены для боевых искусств в количестве двух штук подъедут.

Откуда критика? Может, дело в том, что обещанных КГГА смотровых площадок и художественного освещения как-то и не хочется после того, как подобное уже обустроили на Аллее художников. Смотровые площадки издалека мило светятся, но спокойно посидеть там вечером не получится. Яркие лампы, скрытые под перилами площадок, оказываются прямо на уровне глаз человека, как только тот садится на лавочку. Яркий белый свет просто выедает глаза. Хочешь посидеть и послушать, как липа шелестит, или клен или дуб? Дудки, дома сиди, киевлянин или гость столицы, вон как угрожающе засучивает рукав Виталий Владимирович на лайтбоксе – хватит, говорит, шастать.

Почему же мы критикуем Виталия Владимировича, который торжественно открыл на День Киева селфи-мост за 200 миллионов, не введенный в эксплуатацию (значит – опасную стройплощадку, где нельзя свободно гулять) и такой качественный и прочный, что начал разрушаться уже на следующий день после открытия? На этом фоне теряется бриллиантовая школа, стоила бюджету более 500 тысяч гривен, хотя имеет всего 36 классов. Как-то, знаете, после этого не голодны на реконструкции и улучшения, спасибо, наелись.

Стоит отметить, что с тем, чтобы просмотреть и оценить новаторский проект реконструкции, уже возникли проблемы. Так, в марте 2020 внефракционный депутат Киевсовета Александр Пабат заявил, что Департамент транспортной инфраструктуры КГГА отказал ему в предоставлении проектных планов на реконструкцию по Пейзажной аллее. В департаменте обосновали это отсутствием технической возможности, а именно – отсутствием сканера. Ну конечно, где взять сканер, все миллионы распилены на проектах завышенной стоимости.

Самое время для выводов, но их оставлю на усмотрение читателей. Конечно, Пейзажная аллея, созданная любителями в стиле наркотических видений, нуждается в реконструкции, а возможно, что и полной переделке – более продуманной с технической стороны и более украинской со стороны эстетики. Но если мы хотим именно такое урбанистическое пространство для отдыха и развлечений, самое время задуматься, что нельзя подпускать к нему Виталия Кличко заодно со всем его окружением.

Сергей Бригадир, активист