З 22 травня починається третій етап послаблення обмежувальних заходів введених Урядом ще 12 березня поточного року через загрозу епідемії коронавірусу. Зокрема, на цьому етапі передбачається поступове відновлення руху громадського транспорту в містах та на приміських маршрутах. А в цілому, за даними Мінінфраструктури, схема відновлення роботи пасажирського транспорту в Україні виглядає наступним чином:

Проте, чинний мер столиці України з якогось дива вирішив звернутися до Уряду з ПУБЛІЧНИМ(!) проханням «відкрити метро» з 25 травня. Так, 13 травня, під час онлайн-прес-конференції В.Кличко заявив: «Я звертаюсь до уряду – після 22 травня, а точніше – з 25 травня (бо 22 – це п'ятниця, а потім два вихідних), дозволити відновити роботу метро в столиці. Метро має відкритися для роботи в звичному режимі. Це дозволить перерозподілити потік пасажирів і нормалізувати роботу всього громадського транспорту столиці». До цього ж мер додав, що «він буде дивитись на ситуацію із розповсюдженням вірусу», але сподівається, що «вона не погіршиться».

Щоб дивитися на віруси потрібен, щонайменше, електронний мікроскоп та вміння розрізнити вірус від, наприклад, клітинних органел, а ось щоб подивитись на календар та зрозуміти, що 22 травня передує 25 травня – спецзасобів не потрібно. Окрім того, від 13 травня до 22 травня є 8 діб, щоб підгодовувати метро до запуску. І це, якраз, повністю в компетенції міської виконавчої влади, яку Кличко очолює «у подвійному обсязі», обіймаючи і посаду міського голови, і керівника міської державної адміністрації.

Достатньо оперативно на цю заяву столичного мера відреагував очільник МОЗ М.Степанов. «Я ще раз хочу наголосити, що нами будуть надані конкретні пропозиції щодо етапів виходу з карантину. Там враховані всі без виключення критерії, в тому числі, за яких умов може відкриватися міський транспорт та метро. Якщо буде дотримання цих критерії, тобто місто Київ вкладеться в ці критерії, то ми не бачимо в цьому проблеми», - заявив Степанов, тим самим підтвердивши, що саме міська влада має підготувати все для відновлення роботи громадського транспорту взагалі і метро зокрема.

Тоді для чого ж зроблена така заява мера? Вочевидь, в даному випадку він «працює на випередження», розуміючи, що ні з 22-го, ні з 25 травня метро відновити роботу навряд чи зможе через технічні складнощі. Що й не дивно, бо з 1960 року київське метро ще жодного разу не зупинялось повністю. І два місяці простою точно позитивно не вплинули на систему, яка створена для безперервної роботи в режимі 24/365. Саме тому, зважаючи той факт, що восени відбудуться місцеві вибори, мер потроху починає готуватися до них. Ось і зараз, всі можливі негаразди із виходом з карантину намагається перенести на уряд, сам при цьому залишаючи за собою «нагляд та контроль».

Окрім того, така заява може бути частиною «торгів» з урядом за додаткові кошти на «розконсервацію» метро. Існуючий Фонд боротьби з COVID-19 становить 65 млрд грн. і є ласим шматком, з якого, при нагоді, можна спробувати й відкусити.

Нагадаю, що під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді прем’єр-міністр Д.Шмигаль розповів, на що витрачаються кошти з Фонду боротьби з COVID-19. Серед них:

29,7 млрд цього року додатково виділено Пенсійному фонду. Ці кошти дали змогу провести індексацію пенсій, виплатити обіцяні 1000 грн пенсіонерам та 500 грн людям, що старші 80 років;

6 млрд грн отримали фонди, які будуть допомагати безробітним, зокрема тим, хто втратив роботу за останні місяці;

1,6 млрд спрямовані для допомоги на дітей, батьки-підприємці яких втратили дохід;

2 млрд грн витрачено на медичні закупівлі для лікарень;

3,1 млрд грн були виділені МОЗ на додаткові закупівлі лікарням та зарплати лікарям.

Як можна побачити, «на метро» коштів немає і навряд чи будуть, проте Київський міський голова завжди може «позмагатися» за додаткове фінансування, розуміючи, що без відновлення роботи метро в Києві неможливе відновлення роботи підприємств та організацій, оскільки існуюча транспортна інфраструктура неспроможна без метро «перетравити» пасажиропотік у столиці.

P.S. Вочевидь, чинний міністр інфраструктури, що залишився урядові Шмигаля у спадок від уряду Гончарука, також не звертає уваги на те, що робить його міністерство, що оприлюднюється на офіційному сайті міністерства та які норми прописує уряд у своїх Постановах. Нічим іншим неможливо пояснити, що профільний міністр, відповідаючи на запитання журналіста «1+1» щодо можливості відновити роботу метро, заявив: «Дивує непослідовність в певних етапах. Ще пару днів назад збирався київський штаб і там зійшлися на думці, що відкрити з обмеженнями досить важко. Підземка якщо відкривається - то працює повноцінно. Звичайно, можна масковий режим, дезінфекцію, скринінг, але обмежувати на пероні, в вагонах досить важко. Що стосується транспорту взагалі, то ми запропонували поетапність. До кінця тижня Міністерство охорони здоров'я має назвати дати, накладаються вони з епідеміологічною ситуацією, щоб власне ми не брали на себе відповідальність або ризики. Тому що ми ці ризики ділимо з міською владою».

Складається враження, що ми спостерігаємо якійсь «управлінський пінг-понг на трьох», коли Київський міській голова, очильник МОЗ та керівник Мінінфраструктури намагаються один на одного перекласти відповідальність за виконання Постанов Уряду щодо поступового зняття обмежень і ніяк не можуть домовитись, хто за що відповідатиме.

Юрій Гаврилечко - аналітик, кандидат наук держуправління