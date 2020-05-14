Німеччина і Росія за спиною України домовилися проштовхувати ідею прямого діалогу Києва з окупантами

Це ще один доказ того, що Захід поступово "зливає" Україну, а значить Володимиру Зеленському час задуматися про "план Б". Про це у своєму Телеграм-каналі пише лідер Національного корпусу Андрій Білецький.

Вчора заступник голови адміністрації президента Росії та куратор “українського напрямку” Дмитро Козак провів у Берліні переговори з радниками канцлера Німеччини Ангели Меркель. За підсумками переговорів, телеканал Росія-24 повідомив, що учасники “конструктивних консультацій досягли угоди про взаємні подальші дії з мирного врегулювання ситуації”.



Як повідомляється, росіяни й німці обговорювали питання “конфлікту на Сході України” та підготовку до наступної “нормандської зустрічі”. Вочевидь, питання були настільки важливими, що Козаку дозволили приїхати, всупереч пандемії коронавірусу та персональним санкціям.



У перекладі з дипломатичної на українську усе це означає, що Німеччина і Росія за спиною України домовилися спільними зусиллями проштовхувати ідею прямого діалогу Києва з окупаційною адміністрацією ОРДЛО. Тобто, реалізовувати на практиці той ганебний документ про так звану «консультативну раду з терористами», який у березні підписав Єрмак на переговорах у Мінську.



Вочевидь, це стане обов’язковою умовою Путіна для проведення наступної зустрічі «нормандської четвірки» у Берліні. І Зеленський цю умову із задоволенням виконає.



Тільки недоумку не зрозуміло, що Україну продовжують методично зливати її «західні партнери». Усе йде до капітуляції.



Хочу спитати у Володимира Зеленського: якщо це — не час для «плану Б», то скільки разів усіх нас ще треба принизити, щоб ви нарешті стали на бік України? Зробіть це, або це зробить український народ. ДумайТе!