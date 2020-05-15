Украинской таможней управляли "левые" чиновники, которые совершенно не разбирались в этой сфере

Об этом в своем Facebook написал политик и нардеп Андрей Холодов.

Далее приводим текст автора без комментариев и каких-либо поправок:

Сегодня был на коллегии Таможенной службы.

Приняты решения об увольнении руководителей Одесской, Северной, Полесской, Слобожанской, Подольской, Закарпатской, Буковинской, Азовской и Энергетической таможен.

Присутствовал в том числе и печально известный теперь уже экс-начальник Одесской таможни Грибанов

Оправдывался.

Говорил, что никаких ОПГ на Одесской таможне не создавал, что ему все «подкинули», что он не при делах.

Его особо уже никто не слушал.

Я был на коллегии таможни впервые и, честно говоря, впечатления удручающие.

Видно, что там пока нет лидера или пользующегося авторитетом руководителя, кадровая проблема колоссальная.

Раньше там карьеру делали те, кто дольше всех сидел, потом какие-то совершенно левые персонажи, которые вообще не разбирались в матчасти.

Новых ТОП-менеджеров для таможни нужно буквально селекционировать и растить.

Информации о назначении новых руководителей центрального аппарата и региональных таможен пока нет.

Когда будут конкурсы или их будут назначать по другим процедурам – тоже непонятно.

Пока всем этим будет заниматься и.о. главы таможни Игорь Муратов.

Он (к слову, бывший военный летчик), похож на человека решительного.

Я сказал на коллегии и тут публично повторю – Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики настроен конструктивно, мы готовы продвигать и поддерживать необходимые для перезагрузки таможни законопроекты.

Андрей Холодов, народный депутат от "Слуги народа"