Железная дорога – это вся моя жизнь. Начиная с 1964 года, я прошел сложный трудовой путь от слесаря по ремонту тепловозов до директора Киевского электровагоноремонтного завода и заместителя начальника Юго-Западной железной дороги. До сих пор преподаю в университете. Работал под личным руководством Георгия Кирпы. За свои 56 лет на транспорте, поверьте, я видел много разных руководителей.

Недавно один из моих коллег, человек, которого я без преувеличения могу назвать своим товарищем и учеником, возглавил важнейшее направление железнодорожной отрасли – грузовые перевозки. Речь идет о Романе Сергеевиче Веприцком.

С Романом Веприцким мы познакомились в 2017 году. Не заметить его было трудно: активный, целеустремленный, с верой в то, что делает. Он пришёл на Юго-Западную дорогу на должность заместителя директора по экономическим вопросам. Нет, он не сидел в «высоких кабинетах», он шел «в поля», общался с рядовыми железнодорожниками, вникал в проблемы и решал их, не откладывая! Я обратил на это внимание, и попросил Веприцкого меня принять. Наша первая встреча поразила меня. Со времён Кирпы со мной никто так откровенно и по делу не разговаривал. Мы общались больше часа, и он предложил мне работать советником директора дороги. Я с радостью согласился.

Скажу откровенно, это были лучшие годы моей трудовой деятельности: на моих глазах разрабатывались и реализовывались проекты, которые были под силу только таким целеустремленным людям, как Георгий Кирпа.

За два года его работы в должности директора Юго-Западной железной дороги Роман смог столько сделать для отрасли и людей, что можно часами приводить примеры. Он всегда доводил начатые дела до конца, и думал, в первую очередь, о результате!

Его организованность, системность в работе, грамотная постановка задач и спрос за выполнение – это те редкие качества, которых зачастую так не достает современным руководителям.

По каждому направлению хозяйственной деятельности филиала были разработаны конкретные программы со сроками выполнения и ответственными. В центре каждой из них была забота о людях, их безопасности и улучшении условий труда. Ход выполнения программ еженедельно рассматривался на видеоконференциях с подключением всех структурных подразделений. Веприцкий первым внедрил эту практику на дороге.

В результате, впервые за годы независимости для обычных дежурных бригад были приобретены новые джипы Тойота, теплушки для выезда бригад восстановительных поездов, отремонтированы десятки душевых, санузлов. Восстановлены столовые для персонала депо, освещение, закуплен новый инструмент, спецодежда и многое другое.

От идеи до начала конкретных действий порой проходили считаные часы. Например, приехал Роман Сергеевич в Фастовское моторвагонное депо и обратил внимание на двухсотметровую канаву в цеху, которая не использовалась более 4-х лет. Разобрался на месте, и сразу же организовал строительство новой по европейским нормам. Именно такой подход присущ был Георгию Кирпе.

Еще один пример, как Роман Сергеевич решал вопросы непроизводственного травматизма. Установил места концентрации травмирования людей. Изучил проблему, нашёл выход, и начал строить «умные» переходы в Белой Церкви, Ирпене, на Дарнице и в других местах. Сейчас эти переходы спасают жизни десятки, а то и сотни жизней ежегодно. Он установил цельное ограждение в районе «Оушен Плаза» в Киеве, благодаря чему поезда перестали сбивать людей, а машинисты – получать психологические травмы. Таковы факты.

Пожалуй, главное, что мне в нем импонирует – это колоссальная работоспособность и понимание того, что влиять на людей и добиваться от них результатов нужно, в первую очередь, личным примером.

Так, при строительстве проекта железнодорожного сообщения для экспресса «Киев - Аэропорт Борисполь» он каждое утро с 5 часов лично проводил совещания, обходил каждый метр строительства. А когда монтировали железнодорожный мост, лично участвовал в установке первого пролёта, да и установку остальных пролетов также сам контролировал. Результат налицо: проект, который пытались построить с 2004 года, был завершен и запущен за рекордные 9 месяцев.

О достижениях Романа Сергеевича можно говорить очень долго. Помню, как он решал проблему нехватки кадров на железной дороге, возникшую из-за ошибок прошлых руководителей при реализации реформ. Веприцкий нашёл выход: была разработана методика подбора персонала со школьной скамьи на детскую железную дорогу с трехгодичным обучением и дальнейшими рекомендациями по переходу в средние технические или в высшие учебные заведения железнодорожного транспорта. С подачи и при поддержке Веприцкого был издан учебник для детских железных дорог. ДЖД в Киеве он превратил из неприглядного и запущенного аттракциона в современный учебный центр европейского уровня, в котором сейчас обучается более двух тысяч будущих продолжателей нашей профессии! Именно по его инициативе была начата работа с детскими домами, и поставлен приоритет на обучение детей-сирот, чтобы они могли стать членами железнодорожной семьи!

Результаты роботы Романа Сергеевича не могли быть не замечены. Недавно он был назначен в УЗ на самую сложную работу – руководить вертикалью грузовых перевозок. Но я уверен, что с его знаниями и целеустремленностью, и здесь результаты не заставят себя долго ждать!

Хочу пожелать ему, прежде всего, сил, выдержки, здоровья и дальше так же эффективно решать задачи во благо железнодорожников Украины.

Я верю, Роман Сергеевич, что все у нас получится. Храни Вас Господь!

Автор: Эйтутис Георгий Дмитриевич, трижды почетный железнодорожник, потомственный железнодорожник в четвертом поколении, участник ликвидации аварии на ЧАЭС 1986 года, профессор, практик и научный деятель, автор более 100 научных трудов.