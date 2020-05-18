Нині настає час Ч для вже і нової влади - команди Зеленського.

Сподівання і надії більшості народу закінчилися.

Вперше соціологи зафіксували показник у 51 відсоток громадян, які вважають,що Україна рухається в неправильному напрямі!

Нагадаю, що 19 вересня 2019 року 55 відсотків громадян були переконані, що Україна рухається у правильномунапрямку і лише 18, що у неправильному. Решта - не визначилися. Тут і далі цитуємо результати загальнонаціонального соціологічного опитування групи РЕЙТИНГ).

І от у відповідності з даними аналогічного опитування, яке проведено 12-13 травня, настрої суспільства суттєво змінилися. Вперше за часи Президенства Зеленського більшість громадян (51 відсоток) вважають, що країна рухається неправильним шляхом, Водночас, майже третина, 32 відсотки продовжують вірити, що влада веде Україну правильним шляхом.

Звісно, це ще не політичний кінець суспільної підтримки Зеленського і К. Ще будуть сотні відставок представників злочинного й непопулярного оточення чесного але непрофесійного Президента Зеленського.

Але початок кінця соціологія вже зафіксувала.

Лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко