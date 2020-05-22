Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Сегодня на Херсонщине представил журналистам нашу позицию относительно предстоящих местных выборов 25 октября 2020 года.

Первое.

Риторика власти о возможности проведения одновременно с местными выборами выборов на оккупированных территорий неправильная и вредная.

Второе.

Избирательные правила в части фантастической и неадекватного денежного залога для политических партий является попыткой нынешних парламентских сил разрешить участвовать в выборах только провластным и олигархическим партиям.

Для примера, для участия в выборах в Херсонской областной рады застава - 1 миллион 581 тысяча, для участия в выборах Херсонского горсовета и городского головы в целом - более 1 миллиона гривен.

Как известно, под давлением общественности ВР в первом чтении проголосовала за уменьшение залога в 9 раз. Поддержали это партии Слуга народа и Голос. Против этого активно выступили партии Медведчука, Порошенко и Тимошенко. Сейчас идет дискуссия в парламенте и ко второму чтению, как говорит Зеленский, некоторые «оппозиционные и хитрозроблені» партии пытаются убедить власть не уменьшать залог, чтобы разделить местную власть между собой! В случае, если ко второму чтению залог будет уменьшена не в 9 раз, а только в 2 раза, как сейчас стремятся ОПЗЖ, ЕС и Родина, то местное самоуправление будет сформированное олигархами, миллионерами и местными помещиками!

Не забываем, что несмотря на призывы отказаться от бюджетного финансирования в интересах охраны здоровья’я, все парламентские партии, кроме Слуги народа, будут еще и десятки миллионов гривен от плательщиков налогов!

Итак, требуем обеспечить равные условия для участия в местных выборах и сократить залога хотя бы в 9 раз!

Пользуясь случаем, информирую, что команда "Рідної країни" презентует на Херсонщине свои просветительские, спортивные и экологические проекты и по случаю Дня перезахоронения (возврата) Шевченко в Украине передаст для библиотек и школ Шевченковские и Украинские ежегодники.