Вчера мы прочитали несколько десятков остроумных комментариев про утренние события в Броварах, городе-спутнике Киева. Напомним: там с помощью оружия выясняли отношения группировки, причастные к бизнесу частных пассажирских перевозок. Пожалуй, это закономерно: юмором мы порой маскируем свои истинные чувства, мы за ним прячемся, как за щитом. “Стороны провели переговоры с помощью новых инструментов государственных закупок”, “Джонни, они на деревьях! Это Бровары, детка!” - очень смешно, спасибо! Но на самом деле, все это чертовски грустно.

Что из себя представляет рынок пассажирских перевозок в Украине - ощущает на себе почти каждый из нас. Если судить по столице, то пропорция распределения пассажиропотоков в городских перевозках оценивается как 30/70 между индивидуальным автомобильным и общественным транспортом. Скорее всего, как минимум такое же соотношение справедливо и для других наших городов. Т.е. с уверенностью можно утверждать: мы, украинцы, в основном ездим НА общественном транспорте, исправно за это платим, и мы крайне недовольны предоставляемым сервисом.

Какой должен быть транспорт? 1. Безопасный. 2. Комфортный. 3. Доступный.

А какой наш городской транспорт? 1. Переполненный 2. Непредсказуемый и 3. Небезопасный.

Кроме того, последние события показали, что при этом его еще и могут закрыть на неопределенный срок, оставив большинство ИЗ НАС (?) один на один со своими потребностями и проблемами.

Так чем же мы провинились, что заслужили такое к себе отношение?

Начнем с того, что проблемы целой отрасли городских пассажирских перевозок очень далеки от лиц, принимающих решения в т.ч. и о развитии данной отрасли. Чиновник, который по сути решает - как будет выглядеть общественный транспорт в городе, относится к той части наших соотечественников, которые не пользуются этим самым общественным транспортом. В этом случае, даже, возможно, не имея прямых конфликтов интересов, они склонны слушать искаженную информацию о положении и прогнозах развития отрасли.

К сожалению, на национальном уровне также нет арбитра и сильного регулятора. Министерство инфраструктуры относится к отрасли городских пассажирских перевозок весьма пассивно, пренебрегая этим направлением. Так, для их организации города все еще пользуются постановлением КМУ №1081 от 2008 года, которое регламентирует проведение конкурсов на маршруты. Выиграл конкурс? Работай на маршруте, собирай деньги.

И они так работают. Бровары - в данном случае - это вся Украина!

Мы так привыкли говорить об “устойчивом развитии”, что, пожалуй, забываем об истинном значении этого термина. К сожалению, у нас нет доступа к отчетности о пассажирских перевозках, но если отталкиваться от Плана устойчивого городского транспорта, который в 2016 году был передан Киеву Всемирным Банком, пассажиропоток такой системы как “маршрутное такси” (страница 8) составляет 1 111 300 пассажиров за средние сутки. Кстати, обратите внимание, что англоязычные консультанты не переводят слово “маршрутка” на английский и оставляют его в латинской транслитерации - marshrutka, как название регионального транспорта. Местная особенность, диковинка.

Происшествие сего дня в Броварах — это лишь вершина айсберга, когда главные события и причины скрыты глубоко под водой.

Давайте прикинем, за что “гибнут люди”. Почему взрослые мужчины с оружием в руках бьются за какие-то убитые маршрутки, а тем более за какие-то 8 или 14 грн за проезд этими маршрутками?

Считаем. Если 1,1 млн пассажиров в день умножить на 365 (дней) и 8 (грн), то мы получим сумму в более чем 3 млрд грн в год! Наличными. Как в том анекдоте: “Это одна бабуля рубчик, а 10 бабуль — это уже червончик!”.

Такой объем неконтролируемого официальным образом “кэша” является крайне “устойчивым” и сопротивляется любым попыткам как-то изменить ситуацию. Его не может победить никакие конкурсы и полиции с проверками. Складывается впечатление, что правоохранителям даже выгоден status quo.

Такие деньги для одного Киева, без учета пригорода, консервируют отрасль и не дают ей развиваться. А в масштабах страны это, скорее всего, более 40 млрд грн в год. Как раз по 1 млрд на 1 млн нас, украинцев. Чтобы сломить это сопротивление, необходима слаженная работа как министерств (и МИУ, и МВД), так и местных органов власти. Но где найти мотивацию их это делать?

Знаете, был такой случай в истории. Когда-то в Нью-Йоркской подземке случился всплеск преступности. Шеф полиции на тот момент принял уникально правильное решение: он попросил своих подчиненных, полицейских, добираться до работы только на этом виде транспорта. И уже через несколько месяцев преступности в метро как ни бывало.

Возможно, нашему шефу также подошло такое решение. Возможно, если чиновники начнут добираться на работу исключительно “броварскими” маршрутками, то ситуация на этом рынке изменится не за месяцы, а за недели.

А пока идут перестрелки и перевозки маршрутками по наличному расчету, знайте - министерства являются соучастниками. Местные же органы власти - или с ними в доле, или просто боятся.

Отрасль транспортного планирования в Украине, je suis Brovary - мы есть Бровары!..

Дмитрий Беспалов, эксперт ГО Инфраструктурный совет

Владимир Шульмейстер, основатель ГО Инфраструктурный совет