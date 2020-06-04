Сегодня день рождения знаменитого архитектора и мецената Владислава Городецкого
Поляк по происхождению, который родился в Винницкой области, а умер в Тегеране. Он стал своеобразным «Киевским Гауди», что сохранил по себе, возможно, самые колоритные архитектурные здания украинской столицы, пишет Знай.юа.
Наша команда “Рідної країни” уже много лет подряд предлагает возрождать и пропагандировать туристические маршруты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся киевлян. Да, мы много сделали для «Шевченковского Киева», а сейчас – о наши предложения относительно Киева Городецкого.
Итак, среди наиболее известных архитектурных достопримечательностей связанных с деятельностью Городецкого в Киеве: Дом с химерами, Национальный художественный музей, Караимская кенаса (Дом актера), костел Святого Николая.
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Что стоит сделать:
1. Дом с химерами, между прочим, один из победителей акции «7 чудес Киева», нужно полностью открыть для киевлян и туристов, сняв с него статус одной из многочисленных президентских резиденций. Им должна заниматься община Киева, а структурно он должен быть в системе музеев Киева.
2. Национальный художественный музей. Этот об‘объект построен на средства киевских меценатов 19-начале 20 века и вновь требует вмешательства меценатов нынешних. Я не вижу другой возможности спасения архитектурного величия Городецкого и львов Саля, кроме как вступления настоящих патриотов Киева до реконструкции, которую власти безуспешно ведет уже несколько десятилетий.
3. Караимская кенаса (дом актера). Этот об‘объект, который мы едва уберегли во времена тотальной приватизации и распродажи времен Черновецкого – сфера ответственности городской власти с привлечением караимского общества и актерского сообщества города.
4. Костел Святого Николая. Для завершения реставрации стоит передать его римо-католической общине Киева с оговоркой прав и возможности деятельности дома органной музыки.
Другие объекты Городецкого и в частности в Черкассах и Мошнах – другим вместе.
А сейчас предлагаю присоединиться к нашей работе по сохранению Киева Городецкого, потому что на самом деле – это легко, надо просто любить родной Киев.