Сегодня день рождения знаменитого архитектора и мецената Владислава Городецкого

Поляк по происхождению, который родился в Винницкой области, а умер в Тегеране. Он стал своеобразным «Киевским Гауди», что сохранил по себе, возможно, самые колоритные архитектурные здания украинской столицы, пишет Знай.юа.

Наша команда “Рідної країни” уже много лет подряд предлагает возрождать и пропагандировать туристические маршруты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся киевлян. Да, мы много сделали для «Шевченковского Киева», а сейчас – о наши предложения относительно Киева Городецкого.

Итак, среди наиболее известных архитектурных достопримечательностей связанных с деятельностью Городецкого в Киеве: Дом с химерами, Национальный художественный музей, Караимская кенаса (Дом актера), костел Святого Николая.

Что стоит сделать:

1. Дом с химерами, между прочим, один из победителей акции «7 чудес Киева», нужно полностью открыть для киевлян и туристов, сняв с него статус одной из многочисленных президентских резиденций. Им должна заниматься община Киева, а структурно он должен быть в системе музеев Киева.