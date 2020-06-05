У деяких племен Африки є цікавий звичай. Коли хтось із племені робить поганий вчинок, винного приводять до центру поселення, де оточують натовпом і протягом двох днів просто вслух згадують все хороше, що робив винний і дякують йому за це. Такі племена вважають, що кожна людина приходить у світ хорошою.



Кожен хоче любові, щастя, миру та безпеки. Але іноді у гонитві за цими цінностями людина робить помилки. Плем'я бачить у цих помилках сигнал, як крик про допомогу.



Саме тому плем’я об'єднує свої зусилля, щоб підняти того, хто впав, відновити його у своій істинній природі та нагадати йому, хто він є насправді.



Але!

Не кожна людина витримає дві доби такої допомоги! Просто уявіть собі таку вишукану тортурну допомогу добром!;)

Анатолій Матіос, екс-головний військовий прокурор України, адвокат