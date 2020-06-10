Пустые обещания стали нормой для Украинской политики? Или так всегда было и будет... Сколько будет еще таких версий со сменой лишь лиц? Нас действительно считают за идиотов или мы таковыми и есть?

Раз за разом все продолжается, а мы просто смотрим и возмущаемся.

Сколько поколений должно смениться, чтобы в Украине стало легче дышать от коррупционных схем и постоянного грабежа страны.

Мы другие и заслуживаем лучшего. Пока не начнут давать реальные сроки и наказания топ коррупционерам ничего не изменить, но кто это сделает?

Есть ли шанс у нашей страны? Давайте обсудим... Политика Украины, новости и ситуация в стране, личное мнение и бизнес влог.