Пустые обещания стали нормой для Украинской политики? Или так всегда было и будет... Сколько будет еще таких версий со сменой лишь лиц? Нас действительно считают за идиотов или мы таковыми и есть?

Раз за разом все продолжается, а мы просто смотрим и возмущаемся.

Сколько поколений должно смениться, чтобы в Украине стало легче дышать от коррупционных схем и постоянного грабежа страны.

Мы другие и заслуживаем лучшего. Пока не начнут давать реальные сроки и наказания топ коррупционерам ничего не изменить, но кто это сделает?

Есть ли шанс у нашей страны? Давайте обсудим... Политика Украины, новости и ситуация в стране, личное мнение и бизнес влог.

Популярные статьи сейчас

"По 4200 гривен на семью": украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит

ПриватБанк изменил правила снятия денег с карт: важное заявление, «чтобы получить наличку…»

Дочь Пугачевой в экстра-мини дала жару у бассейна, Басков не сдержался: "20-летние позавидуют"

Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, впервые появились фото избранника: "Скрывала до последнего"
Показать еще