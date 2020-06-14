Блогер Александр Рыков на своем YouTube-канале BalaganOFF рассказал о возможном введении второго карантина в Украине, а также что скорее выберет Зеленский - голод или эпидемию

Коронавирус - что ожидать в ближайшее время, снова уходим на карантин? Есть ли шанс сохранить экономику... или мы идем к краху? Сколько заболевших, кто знает? Статистика правдивая или мы снова в плену манипуляций? Давайте обсудим.

Глобальная пандемия коронавируса, стремительно вошла в жизнь всех людей нашей планеты, никто не знает ее последствия и когда это закончится. Но точно можно сказать - уже сегодня мы наблюдаем процессы, которые сложно контролировать. Мир в шоке и что будет неизвестно. Это пугает и тревожит каждого, многие теряют работу, и снова выйдя из карантина с надеждой на стабильность, уйти на второй карантин? Кто на это согласен? Что страшнее на данный момент, сложно даже сказать - заболеть или лишиться дохода? Как кормить семью, как жить... думаю, десятки вопросов звенят в голове каждого из нас...