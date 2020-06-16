Директор по інфраструктурі "Укрзалізниці" Роман Веприцький прокоментував тяжку ситуацію, що склалася на підприємстві

Приводимо повний текст поста Веприцького в соцмережі Фейсбук.

Наглядова зрада УЗ Працювати на захисті інтересів держави Україна і досягати цілей для держави і громадян та бути ефективним менеджером достатньо складно, коли в наглядовій раді п’ять іноземців із семи, а працюють вони на збитковість галузі, і тільки два українці! А важливо, щоб українці були більшістю і, коли вважали необхідним, прислуховувалися до порад іноземців. Це важливо для такої стратегічної компанії, як Укрзалізниця, для її розвитку, а не занепаду та заведення в збитковість за закордонними забаганками! 1. Моя державницька позиція проти скорочення на 70 000 співробітників УЗ у 2020 році. Та і взагалі - я проти такого недержавницького підходу до галузі: це не збільшення доходів, це зменшення впливу колективу та профспілок на Укрзалізницю! Крім того Офіс Президента, Кабінет міністрів, Міністерство інфраструктури мають за ціль збільшення робочих місць та підвищення заробітної плати для українців, а не навпаки їх скорочення!

2. Позиція іноземців - закрити 10 із 22 сортувальних станцій в Україні. Це знищення малого та середньго бізнесу в Україні, тобто держава замість підтримки створює умови, коли підприємства вимушені закриватися чи переходити на автотранспорт і знищувати ті дороги, які якраз ремонтуються!

3. Ініціатива іноземців щодо закриття 350 «малодіяльних залізничних станцій» - це геноцид місцевих органів влади, що потягне за собою закриття підприємств, безробіття, зменшення податків у місцеві бюджети. Я - проти!

4. Закриття малодіяльних ділянок неможливо розглядати в контексті вантажних перевезень! Приміські перевезення мають стратегічне значення в деяких місцях, таких як Боржавська вузькоколійка. Це злочин для місцевих мешканців тих чи інших територій. Я - проти!

5. Конституція України передбачає державну українську мову, тому спілкування в державних компаніях повинно відбуватися українською мовою, а не англійською, німецькою чи польською! Ми маємо досвід, коли іноземні фахівці якісно працюють у великих корпораціях і є гарний результат для підприємств і держави, де вони працюють. Коли хтось з іноземців бажає працювати на державному українському стратегічному підприємстві, обов’язково має складати іспити на знання української мови з технічним ухилом! Спілкування різниии мовами з наглядовою радою неприпустиме!

6. Постійне збільшення апарату управління Укрзалізниці, сотні фахівців із зарплатнею від 100 000 грн. - і ніякого результату! Для галузі це злочин.

7. Необдумані реформи, які розробляються без обговорення з профільними вузами, фахівцями та профспілками в цілому, руйнують залізничну галузь і ведуть її до дешевої приватизації, але тільки прибуткової її частини (вантажні перевезення), а інше - нехай залишиться на шії державного бюджету! Я - проти!

8. Лікарні, санаторії, дитячі табори. Завжди ветерани, працівники та їхні діти мали право безоплатно користуватися цими активами Укрзалізниці, які зараз хтось чомусь визначив як непрофільні і продовжує заводити в занепад та готувати до відчудження. Я - проти!