"Наши фанаты Путинской России хотят управлять Украиной, делить бюджет Украины и одновременно презирать наш язык, историю, традиции"

В Украине начали мощную пропагандистскую кампанию, чтобы показать президента страны-аргресора Владимира Путина «миротворцем»

Как передает «Знай», об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Представители Путина в Украине - Медведчук и К. усилили на всех своих медиа-ресурсах информационно-пропагандистскую кампанию нынешней версии "Российского мира Сталина-Путина".

Первая задача этой пропагандистской миссии Путина-Медведчука - это защита сталинской версии "монополии на победу России во 2 мировой войне". Если сравнить содержание двух-месячной политической рекламы ОПЗЖ на своих каналах, то она слово в слово повторяет идеологические изменения к Конституции России, которыми прикрывается проект закрепления "вечного Путина" на 5 и 6 сроки Президентства до 2036 года.Тут слышим, а там читаем: "Российская федерация... обеспечивает защиту исторической памяти. Умалчивание значение подвига народа при защите Отечества не допускается". (статья 67-1).

Цинизм этой полит-рекламной "любви к Советской армии" от ОПЗЖ еще в том, главные фанаты Советской армии в ней не служили, потому что имели судимости или были белобилетниками, или обворовывали настоящих героев войны....

Вторая задача Путина и его представителей в Украине - "сохранение общероссийской культурной идентичности" (статья 69 изменений к Конституции России) и "русского языка как языка государствообразующего народа"(статья 68).

Именно поэтому, в настоящее время активизировалась еще одна истерическая кампания Медведчука и его каналов на тему:

"Спасти русскоязычных граждан и бедного русскоязычного Зеленского".

Складывается впечатление, что в Украине ловят на улицах русскоязычных граждан и сажают в тюрьмы.

На самом же деле требования к знанию государственного языка распространяются на государственную службу, образование, медиа, а не на частную жизнь.

Напомню, что в многих странах без знания языка государства запрещено даже голосовать на выборах.

А наши фанаты Путинской России хотят управлять Украиной, делить бюджет Украины и одновременно презирать наш язык, историю, традиции?!