Хіба ти не бачиш,

Хіба ти не чуєш, людського плачу?

Т.Шевченко

Как страшно всё, как дико! Господи, Боже! Где, да и как эти годы прожить? За что украинский народ должен томиться при власти В.Зеленского. «Слуги народа» своими действиями осквернили пречистое слово депутат, министр, чиновник. Они подвергают глубокой эрозии ценности и идеалы демократического общества, в которое верят наши люди.

Прошел год правления страной В.Зеленским. И что мы увидели? Президент всех украинцев сделал богаче и свободными в своём рабстве.

Мечту украинского народа и свои предвыборные обещания о социальной справедливости, росте зарплат, пенсий, низких тарифах В .Зеленский похоронил на том месте, где разгуливает МВФ, веет метель, страх, горе, коррупция, беспредел силовиков, лицемерие, ложь и смерть .

Главной цели В.Зеленский добился, чтобы люди очутились на «нашей не своей земле». Возникает вопрос. Читал ли президент основной Закон страны Конституцию Украины? Полагаю, что нет. Да, теперь это уже не важно. Люди потеряли надежду и веру в эту власть .

Если мы расширим круг наших наблюдений, мы увидим, что при В.Зеленском стремительно разрушается экономика, медицина, наука, образование, уничтожается малый и средний бизнес. В угоду МВФ в стране уничтожена банковская система.

Если власть будет двигаться в таком турборежиме, то скоро будет равенство всеобщей нищеты, невежества, дикости и свободой умирать с голода. Власть В.Зеленского с помощью ермаков, герусов, разумковых, стефанчуков, гетьманцевых, сольских, долго остававшихся в тени, незамеченными за умными фигурами своих предшественников разрушают до основания фундамент страны, разрушая то, что украинские патриоты приобрели за многие годы борьбы за независимость страны. А дальше что? Какую жизнь обещает и готовит президент для народа? Ночью распродать по частям Украину :

- так, как продали землю;

- разрушили банковскую систему;

- принять унизительное трудовое законодательство;

- ликвидировать профсоюзы;

- закрыть больницы, школы.

К какой заветной цели ведете свой народ Владимир Александрович?

Люди мечтают о Западе, а вы избрали другую страну. Народ многие годы нес туда печаль свою. Оставьте чужой умысел – он очень жестокий. Занимайтесь своим делом. Грустно? Горестно? Ужель мы будем горевать, на этот стыд и срам глядеть?

P.S. Какой слабый голос нашей оппозиции в парламенте. Мужчины! Есть ли вы в парламенте? Напирайте на этих «слуг» и «соросят» сзади, там они более слабее. Это очень грустная истина о нашей власти, заблудившейся на путях украинской истории.

Моя Україно! За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш?

Украинский журналист Павел Ильюша