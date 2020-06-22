Николай Томенко, лидер политической партии Громадський рух «Рідна країна» раскрыл, какие последствия для населения и хода истории будут войны

Как передает «Знай», об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Сегодня, 22 июня, всевозможные путины и кумовья путиных, дети советских и партийных начальников, которые не служили в армии, депутаты с судимостями за обворовывание ветеранов войны и родителями-полицаями будут рассказывать нам о войне, подчеркивает лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко.

А я вам хочу ответить словами человека, прошедшего ту войну - Александра Довженко:

«Если вся доблесть сыновей Украины… все жертвы и страдания народа и вся победная сила после войны хитроумными руками и перьями соответствующих молодцев оформится в единый Побідний советский котел, а на счет украинцев этими же руками випреться искусственно образованная гитлєрівська петлюровщина и антисемитизм со всеми вытекающими м’ясорубок - лучше бы мне умереть и не знать более человеческой подлости, и бездонной ненависти, и бездонной вечной лжи, которой оплутані мы.»

4 мая 1942 года.

Украине нужна правда о войне, а не сталинско-путинские мифы, что их тиражируют носители «русского мира»!

Для Путина и его прихвостней в Украине, которые тиражируют миф о «гениальных советских полководцев» и «русский народ, который самостоятельно победил фашизм» приведу лишь одну цифру из статистики времен УССР по одному из источников;

Население Украины в 1941 году - 41 миллион 900 тысяч;

В 1945 году - 27 миллионов 400 тысяч?!

Таким образом, военные и гражданские потери, эвакуация до других республик, допортація в Германию, голод, репрессии… привели к уменьшению населения Украины на 14 миллионов 500 тысяч!

Помним нашу историю!

Чтим настоящих героев!

П.С. Здесь некоторые фаны Путинской России спрашивают - я и мои деды не воевали за фашистов?

Информирую:

Мой дед - Томенко Филипп Андреевич погиб на войне 1 марта 1944 года в звании простого красноармейца;

Я проходил службу в Афганистане с 1983 по 1985 года в звании старшего сержанта.