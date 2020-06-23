И.о. члена правления "Укрзализныци", директор по инфраструктуре Роман Веприцкий рассказал об итогах своей работы на посту

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

29 дней на должности члена правления по карго АО «Укрзализныця».

16.04.2020 - роспорядженням КМУ меня назначили и.о. члена правления.

Через месяц, 14.05.2020 меня наделили полномочиями.

И уже меньше чем за месяц, 12.06.2020 Наблюдательный совет решил отстранить меня от осуществления полномочий.

За этот период удалось осуществить следующее:

1. Выполнен оперативный план доходов от грузовых перевозок в мае 2020 ✅.

2. Введена работу горячей линии для грузоотправителей и грузовладельцев ✅.

3. Выполнены производственные показатели грузовой работы за май ✅

- оборот вагона - улучшена✅

- оборот местного вагона - улучшена✅

- оборот груженого вагона - улучшена✅

- оборот порожнего вагона - улучшена✅

- оборот транзитного вагона - улучшена✅

- среднее время нахождения вагона под грузовой операцией - улучшена✅;

- общее время нахождения транзитного вагона - улучшена✅

- среднесуточная производительность вагона - улучшена✅

- средняя участковая скорость - улучшена✅

- среднесуточный пробег локомотива - улучшена✅

-среднесуточная производительность

локомотива - улучшена✅

- средний вес грузового поезда - улучшена✅.

4. Увеличены перевозки грузов в вагонах парка УЗ✅:

- установлен конвенционный запрет на использование грузовых вагонов других государств не введенных в базу АБД ПВ;

- инициировано проведение при МИУ с участием Госпогранслужбы совещания по вопросам об ограничении ввоза списанных вагонов на территорию Украины;

- проведен расчет необходимого вагонного парка по родам вагонов;

- разработан механизм внедрения запрета на продление срока эксплуатации сверх нормативного срока;

- разработано 2 варианта списания избыточного вагонного парка;

- запланировано введение ограничения на курсирование іновагонів с признаком аренды.

5. Внедрены долгосрочные договоры ✅.

6. Спотовые продажи на Prozzoro ✅.

7. Продолжена работа по унификации тарифов на перевод пустых вагонов и сближение тарифных классов ✅.

8. Проведены встречи с бизнес-сообществом ✅:

- 20.05.2020 совещание с основными бизнес-асаюоціацями и отраслевыми об’единение;

- 25.05.2020 участие в работе штаба аграрной логистики;

- 26.05.2020 встреча с участниками рынка интермодальных перевозок;

- 27.05.2020 совместное совещание с Федерацией работодателей Украины;

- 29.05.2020 встреча с представителями стивидоров, портовых терминалов, АМПУ;

- 02.06.2020 встречу с грузоотправителями по вопросам хищения грузов и разукомплектования подвижного состава;

- 03.06.2020 рабочая группа по развитию интермодальных перевозок.

9. Предложено реформирование Департамента коммерческой работы и филиала «ЦТЛ» АО «Укрзализныця» ✅:

- проработана новая структура;

- доукомплектование офиса продаж по регионам.

Пока что, это наблюдательный совет еще не уволен, и продолжает аразитировать на теле Укрзализныци! Менее чем за месяц нам удалось сделать все перечисленное, и нас они остановили.

Верю, что это временная остановка!

Железная дорога принадлежит Украинцам!

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