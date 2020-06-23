И.о. члена правления "Укрзализныци", директор по инфраструктуре Роман Веприцкий рассказал об итогах своей работы на посту
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
29 дней на должности члена правления по карго АО «Укрзализныця».
16.04.2020 - роспорядженням КМУ меня назначили и.о. члена правления.
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Через месяц, 14.05.2020 меня наделили полномочиями.
И уже меньше чем за месяц, 12.06.2020 Наблюдательный совет решил отстранить меня от осуществления полномочий.
За этот период удалось осуществить следующее:
1. Выполнен оперативный план доходов от грузовых перевозок в мае 2020 ✅.
2. Введена работу горячей линии для грузоотправителей и грузовладельцев ✅.
3. Выполнены производственные показатели грузовой работы за май ✅
- оборот вагона - улучшена✅
- оборот местного вагона - улучшена✅
- оборот груженого вагона - улучшена✅
- оборот порожнего вагона - улучшена✅
- оборот транзитного вагона - улучшена✅
- среднее время нахождения вагона под грузовой операцией - улучшена✅;
- общее время нахождения транзитного вагона - улучшена✅
- среднесуточная производительность вагона - улучшена✅
- средняя участковая скорость - улучшена✅
- среднесуточный пробег локомотива - улучшена✅
-среднесуточная производительность
локомотива - улучшена✅
- средний вес грузового поезда - улучшена✅.
4. Увеличены перевозки грузов в вагонах парка УЗ✅:
- установлен конвенционный запрет на использование грузовых вагонов других государств не введенных в базу АБД ПВ;
- инициировано проведение при МИУ с участием Госпогранслужбы совещания по вопросам об ограничении ввоза списанных вагонов на территорию Украины;
- проведен расчет необходимого вагонного парка по родам вагонов;
- разработан механизм внедрения запрета на продление срока эксплуатации сверх нормативного срока;
- разработано 2 варианта списания избыточного вагонного парка;
- запланировано введение ограничения на курсирование іновагонів с признаком аренды.
5. Внедрены долгосрочные договоры ✅.
6. Спотовые продажи на Prozzoro ✅.
7. Продолжена работа по унификации тарифов на перевод пустых вагонов и сближение тарифных классов ✅.
8. Проведены встречи с бизнес-сообществом ✅:
- 20.05.2020 совещание с основными бизнес-асаюоціацями и отраслевыми об’единение;
- 25.05.2020 участие в работе штаба аграрной логистики;
- 26.05.2020 встреча с участниками рынка интермодальных перевозок;
- 27.05.2020 совместное совещание с Федерацией работодателей Украины;
- 29.05.2020 встреча с представителями стивидоров, портовых терминалов, АМПУ;
- 02.06.2020 встречу с грузоотправителями по вопросам хищения грузов и разукомплектования подвижного состава;
- 03.06.2020 рабочая группа по развитию интермодальных перевозок.
9. Предложено реформирование Департамента коммерческой работы и филиала «ЦТЛ» АО «Укрзализныця» ✅:
- проработана новая структура;
- доукомплектование офиса продаж по регионам.
Пока что, это наблюдательный совет еще не уволен, и продолжает аразитировать на теле Укрзализныци! Менее чем за месяц нам удалось сделать все перечисленное, и нас они остановили.
Верю, что это временная остановка!
Железная дорога принадлежит Украинцам!
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