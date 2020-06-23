Патріарх Філарет оприлюднив свою позицію, щодо справи проти Петра Порошенко стосовно Томосу. Патріарх наголошує: він не є ініціатором справи і не звертався до правоохоронних органів і не ініціював справу про «розпалювання міжрелігійної ворожнечі», в якій фігурує п’ятий президент України Петро Порошенко.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті УПЦ КП.«Це зробили віряни, права яких порушені. Патріарх Філарет не виступав проти існування Православної церкви України, але він проти залежності цієї Церкви від Константинопольського патріархату. Патріарх Філарет не виступав проти Томосу як такого, але він проти залежності ПЦУ від Константинопольського патріархату, яка прописана в тексті Томосу», – йдеться в заяві.



В УПЦ КП, яка за даними Міністерства культури, припинила існування, додали, що метою кримінального провадження «є захист порушеного права на свободу совісті вірян і духовенства Київського патріархату, а не припинення діяльності ПЦУ». В 2016 році Патріарха питання совісті не дуже хвилювало. Представники Патріархії «заробляли» гроші на брудних оборудках і жодних протиріч з Президентом Порошенко не виникало. В 2017 році Національне антикорупційне бюро України підозрює службових осіб філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» у зловживанні службовим становищем під час закупівлі радіостанцій у ТОВ «Торговий Дім «УкрЕнергоІзолятор», що могло призвести до завищення цін і заволодіння державних коштів у розмірі близько 8 млн грн. Про це свідчить ухвала Солом’янського районного суду міста Києва від 28 грудня 2017 року. Нагадаємо, що обрудки залізниці на закупівлях радіостанцій, виготовлених на державному підприємстві “Тернопільський радіозавод “Оріон”, через фірми-прокладки детально описано в матеріалі “Залізничні схеми: 200 мільйонів на радіостанції з “додатковою вартістю”. За матеріалами журналістського розслідування редакції ZБК Національним агенством було відкрито кримінальну справу та внесено до ЄРДР.

За даними детективів НАБУ, у 2016 році службові особи «Укрзалізниці» акцептували пропозицію «УкрЕнергоІзолятора» щодо придбання радіостанцій та комплектуючих до них на суму 32,52 млн грн., а потім уклали угоду з фірмою. Вартість закупівлі складала 28,07 млн грн. Як встановили детективи, ціни на товар були значно вищими від ринкових, що призвело до заволодіння близько 8 млн грн. державних коштів.

Детективи НАБУ, які розслідують кримінальне провадження № 52016000000000438 від 19.11.2016 року, звернулися до суду з клопотанням надати дозвіл до тендерної документації щодо закупівлі радіостанцій, яка знаходиться у приміщенні ПАТ «Укрзалізниця». Суд задовольнив клопотання. Крім того, суд також надав доступ до банківських рахунків «УкрЕнергоІзолятора». Власником та директором київського ТОВ «Торговий Дім «УкрЕнергоІзолятор» є Сергій Паршуткін, який також є лідером релігійної громади парафії святого преподобного Серафима Саровського у Печерському районі м. Києва УПЦ КП. До 2012 року власниками фірми були Олег Поліщук та москвич Сергій Лукша, який був відомий як президент групи компаній «Транскор» (партнер російської залізниці) та член Ради Імператорського православного палестинського товариства. За даними «Вісника держзакупівель», з 2008 року «УкрЕнергоІзолятор» виграв тендерів на загальну суму 174,39 млн грн. Виникає логічне запитання, що в цей час відбувалося з совістю Патріарха під «дахом» якого цинічно працювала група представників Київської Патріархії, які разом з компаніями країни агресора вимивали гроші з бюджету України? Детальніше не за баром…